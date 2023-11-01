Царукян — о бое с Дариушем: «Молодой волк против старого волка»

Восьмой номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (20-3) рад, что ему наконец дали соперника из первой пятерки рейтинга.

«Я очень рад, что у меня есть дата, есть цель, — сказал Царукян UFC. — Я лучший молодой боец в нашем дивизионе. У Бенила за плечами более 20 боев в UFC, у него большой опыт. Молодой волк против старого волка. Посмотрим, кто победит.

Я давно ждал этого момента. Я много раз вызывал ребят из первой пятерки и никак не мог добиться успеха. Но теперь наконец я получил человека из первой пятерки, и я это заслужил. 2 декабря я покажу, что могу быть в пятерке и быть чемпионом».

Царукян и Бенил Дариуш (22-5) подерутся 2 декабря в турнире UFC Fight Night 233 в Остине, США. Бой станет главным событием вечера и пройдет в формате пяти раундов.