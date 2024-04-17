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Сегодня, 13:13

Царукян дал прогноз на бой между Махачевым и Порье

Давид Хачатрян
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Первый номер рейтинга UFC в легком весе и амбассадор компании PARI Арман Царукян (22-3) считает, что Ислам Махачев (25-1) засабмитит третьего номера рейтинга в легком дивизионе Дастина Порье (30-8). Об этом он рассказал в интервью «СЭ».

— У Ислама будет бой с Порье 1 июня. Твой прогноз?

— Мой прогноз — Ислам его засабмитит. Хотя, конечно, не хочется, чтобы человек из твоего зала проиграл. Я не буду болеть ни за одного, ни за другого, думаю, шансы там 60 на 40 [в пользу Махачева]. Порье может нокаутировать его, а Ислам задушить его. На очень высоком уровне тяжело давать прогнозы. Все думали, что Гейджи нокаутирует Холлоуэя, а он проиграл, — сказал Царукян «СЭ».

Махачев подерется против Порье 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США.

Полностью интервью Армана Царукяна читайте на сайте «СЭ».

Арман Царукян
Ислам Махачев
UFC
ММА
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