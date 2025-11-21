Бокс/ММА
Сегодня, 18:49

Царукян боднул Хукера на битве взглядов перед боем в Дохе

Алина Савинова

Российско-армянский боец Арман Царукян и австралиец Дэн Хукер провели вторую дуэль взглядов перед поединком на UFC Fight Night 265.

Во время данной процедуры Царукян боднул головой соперника. В ответ Хукер бросился на россиянина, но их успели разнять.

Бой первого номера рейтинга UFC в легком весе Царукяна и Хукера возглавит турнир UFC Fight Night 265, который пройдет на «ABHA Арене» в Дохе (Катар) в субботу, 22 ноября.

В профессиональном рекорде 29-летнего российско-армянского бойца 22 победы и 3 поражения, у 35-летнего австралийца 24 победы и 12 поражений.

