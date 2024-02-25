Брайан Ортега победил Яира Родригеса на UFC Fight Night 237

Четвертый номер рейтинга UFC в полулегком весе Брайан Ортега (16-3) победил третьего номера рейтинга Яира Родригеса (19-5) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 24 февраля на UFC Fight Night 237 в Мехико, Мексика.

Ортега шел на серии из двух поражений. В 2022-м он проиграл Родригесу, получив травму во время первого раунда. В 2021-м Ортега проиграл экс-чемпиону Александру Волкановски (26-4) на UFC 266 единогласным решением судей (49-46, 50-45, 50-44).