Махачев занял 4-е место в рейтинге лучших бойцов UFC первой половины 2024 года

UFC на официальном сайте представил топ-5 лучших бойцов лиги по итогам первой половины 2024 года.

Рейтинг возглавил бразильский боец, действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра (11-2). В 2024 году он провел два поединка: на UFC 300 нокаутировал в первом раунде Джамала Хилла, а на UFC 303 — Иржи Прохазку во втором раунде.

Второе место в списке занял действующий чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия (15-0), а третье — австралийец Роберт Уиттакер (27-7). Российский боец, действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (26-1) оказался на четвертой строчке.

Топ-5 лучших бойцов UFC за первую половину 2024 года:

1. Алекс Перейра (11-2)

2. Илия Топурия (15-0)

3. Роберт Уиттакер (27-7)

4. Ислам Махачев (26-1)

5. Макс Холлоуэй (26-7)