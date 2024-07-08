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Сегодня, 04:35

Махачев занял 4-е место в рейтинге лучших бойцов UFC первой половины 2024 года

Ана Горшкова
Корреспондент
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UFC на официальном сайте представил топ-5 лучших бойцов лиги по итогам первой половины 2024 года.

Рейтинг возглавил бразильский боец, действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра (11-2). В 2024 году он провел два поединка: на UFC 300 нокаутировал в первом раунде Джамала Хилла, а на UFC 303 — Иржи Прохазку во втором раунде.

Второе место в списке занял действующий чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия (15-0), а третье — австралийец Роберт Уиттакер (27-7). Российский боец, действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (26-1) оказался на четвертой строчке.

Топ-5 лучших бойцов UFC за первую половину 2024 года:

1. Алекс Перейра (11-2)
2. Илия Топурия (15-0)
3. Роберт Уиттакер (27-7)
4. Ислам Махачев (26-1)
5. Макс Холлоуэй (26-7)

Алекс Перейра
Илия Топурия
Ислам Махачев
Роберт Уиттакер
UFC
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