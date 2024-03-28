Боец UFC Рузибоев ответил, кого хочет вызвать из октагона в случае победы над Дюма

Узбекский боец UFC Нурсултон Рузибоев назвал имя соперника, которого намерен вызвать из клетки, если победит Седрика Дюма в выходные.

«Если я выиграю, да, я думаю об одном человеке, — сказал Рузибоев «СЭ». — Джеральд Мершерт. Он дрался с нашим узбекским бойцом и выиграл у него (Мершерт победил Махмуда Мурадова удушением. — Прим. «СЭ»), из-за этого хочу его вызвать».

В ночь на 31 марта в Нью-Джерси состоится турнир UFC Fight Night, в рамках которого Нурсултон Рузибоев проведет поединок против Седрика Дюма. Ранее Рузибоев (33-8-2 в ММА) дебютировал в UFC с победы над Брунно Феррейрой нокаутом в первом раунде.