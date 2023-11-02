Абус Магомедов: «Хабиб дал совет, как почувствовать дистанцию в бою»

Боец UFC Абус Магомедов рассказал, какой совет ему дал Хабиб Нурмагомедов.

Нурмагомедов присутствовал в углу Магомедова во время его поединка с Андерсоном Гонсалвесом в PFL.

«Я подрался, по-моему, всего минуту в стойке. Подсказок с его стороны особо не было. Но помню момент: когда выходил в клетку, Хабиб сказал рассмотреть каждый уголок, чтобы почувствовать дистанцию. Со временем я понял, к чему это было. Нужно понять пространство, где ты находишься. В этот день я прочувствовал дистанцию и поймал соперника на хук. Думаю, если потренироваться с Хабибом и несколько раз выйти с ним как угловым, это будет только плюс. Но этого уже не будет, так как Хабиб завязал», — приводит «РБ Спорт» слова Магомедова.

На счету 33-летнего Магомедова 25 побед и 5 поражений в ММА.