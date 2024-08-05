Раисов: «Считаю, что О`Мэлли победил Двалишвили. Шон очень опасен»

Российский боец Юсуф Раисов считает, что Умару Нурмагомедову будет сложнее в бою с Шоном О`Мэлли, чем с Мерабом Двалишвили.

«Я вообще считаю, что Шон победит Мераба. Да, быть может его внешний вид не отвечает требованиям серьезного спортсмена, но он очень опасен. О'Мэлли уже доказал, что является хорошим грепплером и отлично действует в стойке. В любом случае я буду болеть за Умара и верить, что он станет чемпионом, но, повторюсь, Шон очень опасен», — цитирует Раисова MMA.Metaratings.ru.

Бой между О'Мэлли и Двалишвили, по итогам которого определится соперник россиянина, пройдет 14 сентября на турнире UFC 306.