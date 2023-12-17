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Сегодня, 17:22

Бикрев считает, что Махачев может победить Эдвардса

Алина Савинова
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Чемпион Fight Nights Дмитрий Бикрев поделился мыслями о потенциальном бое между Леоном Эдвардсом и Исламом Махачевым.

«Махачев против Эдвардса — это интересно. Я бы очень хотел увидеть этот бой. Исламу будет сложно из-за размеров и техники Эдвардса, но он справится. Интересно, какие ключи он к нему подберет, это большая интрига. Думаю, после защиты пояса Махачева в легком весе можно было бы устроить бой с Эдвардсом», — приводит «РБ Спорт» слова Бикрева.

На турнире UFC 296 в Лас-Вегасе, который прошел 17 декабря, Эдвардс одержал победу над Колби Ковингтоном единогласным решением судей. На его счету теперь 22 победы и 3 поражения. В активе Махачева 25 побед и 1 поражение.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-bikrev-mahachevu-budet-slozhno-s-e-dvardsom-no-on-spravitsya/
Ислам Махачев
ММА
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