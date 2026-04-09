Азамат Мурзаканов — Пауло Коста: онлайн-трансляция боя UFC, где смотреть

Азамат Мурзаканов из России и Пауло Коста из Бразилии проведут бой на турнире UFC 327 в ночь на воскресенье, 12 апреля. Поединок запланирован четвертым в главном карде, который начнется в 4.00 по московскому времени.

В прямом эфире бой покажут UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

Следить за результатами боев UFC 327 можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Мурзаканов провел 16 поединков в профессиональных ММА, одержав победу в каждом из них. В рекорде Косты — 15 побед и 4 проигрыша. Бойцы выступают в полутяжелом весе.