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UFC 327: онлайн-трансляция турнира, где смотреть

Турнир по смешанным единоборствам UFC 327 пройдет в ночь на 12 апреля
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Турнир UFC 327 состоится в ночь на воскресенье, 12 апреля. Бои будут проходить на арене «Кайсейя Центр» в Майами, начало ранних прелимов — в 0.30 по московскому времени, предварительного карда — в 2.00, основного карда — в 4.00.

В прямом эфире турнир в полном объеме покажут UFC Fight Pass, канал «Матч! Боец» и сайт matcthv.ru. С 2.00 трансляцию также будут вести канал «Матч ТВ» и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира. Результаты боев можно отслеживать в матч-центре ММА на сайте «СЭ».

В главном поединке турнира встретятся Иржи Прохазка и Карлос Ольберг, которые поборются за титул чемпиона в полутяжелом весе.

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