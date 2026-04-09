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Иржи Прохазка — Карлос Улберг: онлайн-трансляция боя UFC, где смотреть

Иржи Прохазка и Карлос Улберг проведут поединок на турнире UFC 327
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Иржи Прохазка из Чехии и Карлос Ульберг из Новой Зеландии встретятся на турнире UFC 327 в воскресенье, 12 апреля. Бой за титул чемпиона в полутяжелом весе запланирован пятым в главном карде, который начнется в 4.00 по московскому времени.

В прямом эфире поединок покажут UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

Следить за результатами боев UFC 327 можно в матч-центре на сайте «СЭ».

В профессиональном рекорде Иржи Прохазки — 32 победы, 5 поражений и 1 ничья. Карлос Ульберг одержал 14 побед и потерпел 1 поражение.

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Иржи Прохазка
Карлос Улберг
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