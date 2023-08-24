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Сегодня, 11:38

Австралийский борец: «Хабиб хотел 5 миллионов долларов за схватку с Сен-Пьером»

Давид Хачатрян
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Крейг Джонс, австралийский грэпплер и обладатель черного пояса по джиу-джитсу, рассказал, что занимался поиском соперников для бывшего чемпиона UFC в полусреднем и среднем весе Жоржа Сен-Пьера (26-2), который должен провести схватку по грэпплингу в декабре на UFC Fight Pass Invitational.

«Я был с ребятами из UFC Fight Pass, и они пытались попросить меня найти соперников для «GSP», предложить идеи, а я понятия не имел, кто мог бы подойти, — сказал Джонс в эфире программы B-Team Jiu Jitsu. — Помню, я сказал: «Хабиб?», и, кажется, они сказали, что Хабиб хочет 5 миллионов долларов за поединок по грэпплингу. Я такой: «Ого!» Очевидно, что он выставил свою цену».

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гэтжи (25-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.?

Сен-Пьер пока не сообщил о возможном месте проведения турнира UFC Fight Pass Invitational по грэпплингу, но отметил, что он пройдет на огромном стадионе.

Жорж Сен-Пьер
Хабиб Нурмагомедов
UFC
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