Антонина Шевченко обратилась к Валентине: «Пожалуйста, не расстраивайся, моя дорогая сестра!»

Сестра экс-чемпионки наилегчайшего женского дивизиона UFC Валентины Шевченко (22-4) Антонина Шевченко (10-4) поддержала сестру после ее реванша с чемпионкой наилегчайшего женского дивизиона Алексой Грассо (16-3).

«Валя, ты наш чемпион! – написала Антонина в соцсетях. – Сожалею, что вместо заслуженной победы, результат боя был «ничья», что ужасно злит и печалит меня! Что из-за подлости одного судьи, который в пятом раунде поставил счет 10-8, сегодня ты не с поясом, как должно быть по правде! Откуда он взял такой счет, не известно. Когда пол раунда ты разбивала ее руками, а пол раунда она да, сидела у тебя за спиной, да, засчитывался контроль, но не было никакого урона. 10-8 в таком раунде? Объяснить, к сожалению, свои действия, судья никак не смог и не сможет. И у многих экспертов по всему миру к нему много вопросов. О чем сейчас и говорят СМИ в мире ММА.

Ты мой герой! В первом раунде ты сломала палец на руке и, даже не моргнув глазом отбоксировала 5 раундов этой рукой на храбрости и характере! И даже не сказала нам ничего об этой травме в перерывах между раундами, когда инструкцией нашего тренера было боксировать с ней много и держать ее на руках.

И ты не стала жаловаться в бою, когда соперница нанесла 5 запрещенных ударов коленом по голове! И рефери не сделал ей ни одного замечания. Ты продолжила бой как настоящий воин!

Пожалуйста, не расстраивайся, моя дорогая сестра! Все, кто видел этот бой, знает, что ты победитель! Это был красивый зрелищный поединок двух соперников наивысшего уровня, с обалденной техникой ММА, который можно будет пересматривать много раз. Я восхищаюсь твоей техникой, характером, силой духа, фанатизмом, любовью к единоборствам и вообще к жизни! Ты мой пример! Люблю тебя. И только вперед».

Грассо и Шевченко не смогли выявить победителя, бой закончился вничью (48-47, 47-48, 47-47). Реванш состоялся 16 сентября на UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе, США.