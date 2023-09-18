Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 11:56

Антонина Шевченко обратилась к Валентине: «Пожалуйста, не расстраивайся, моя дорогая сестра!»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Сестра экс-чемпионки наилегчайшего женского дивизиона UFC Валентины Шевченко (22-4) Антонина Шевченко (10-4) поддержала сестру после ее реванша с чемпионкой наилегчайшего женского дивизиона Алексой Грассо (16-3).

«Валя, ты наш чемпион! – написала Антонина в соцсетях. – Сожалею, что вместо заслуженной победы, результат боя был «ничья», что ужасно злит и печалит меня! Что из-за подлости одного судьи, который в пятом раунде поставил счет 10-8, сегодня ты не с поясом, как должно быть по правде! Откуда он взял такой счет, не известно. Когда пол раунда ты разбивала ее руками, а пол раунда она да, сидела у тебя за спиной, да, засчитывался контроль, но не было никакого урона. 10-8 в таком раунде? Объяснить, к сожалению, свои действия, судья никак не смог и не сможет. И у многих экспертов по всему миру к нему много вопросов. О чем сейчас и говорят СМИ в мире ММА.

Ты мой герой! В первом раунде ты сломала палец на руке и, даже не моргнув глазом отбоксировала 5 раундов этой рукой на храбрости и характере! И даже не сказала нам ничего об этой травме в перерывах между раундами, когда инструкцией нашего тренера было боксировать с ней много и держать ее на руках.

И ты не стала жаловаться в бою, когда соперница нанесла 5 запрещенных ударов коленом по голове! И рефери не сделал ей ни одного замечания. Ты продолжила бой как настоящий воин!

Пожалуйста, не расстраивайся, моя дорогая сестра! Все, кто видел этот бой, знает, что ты победитель! Это был красивый зрелищный поединок двух соперников наивысшего уровня, с обалденной техникой ММА, который можно будет пересматривать много раз. Я восхищаюсь твоей техникой, характером, силой духа, фанатизмом, любовью к единоборствам и вообще к жизни! Ты мой пример! Люблю тебя. И только вперед».

Грассо и Шевченко не смогли выявить победителя, бой закончился вничью (48-47, 47-48, 47-47). Реванш состоялся 16 сентября на UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе, США.

Алекса Грассо
Антонина Шевченко
Валентина Шевченко
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Алина Горбачева: произвольная программа на сезон (видео контрольных прокатов)
Камила Валиева: произвольная программа на сезон (видео контрольных прокатов)
Эрдоган выразил надежду на переговоры с Путиным по зерновой сделке
Белая медведица умерла в зоопарке Екатеринбурга на 26-м году жизни
В Белом доме объяснили опасность эскалации конфликта
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алексеева рассказала, как тяжело ей далась акклиматизация после возвращения из Америки

Даниэль Кормье призывает организовать третий бой между Шевченко и Грассо
Новости
RSS RSS
Все новости