Анкалаев ответил Хиллу: «Ты травмированный и жирный мальчик»

Третий номер рейтинга полутяжеловесов UFC Магомед Анкалаев ответил экс-чемпиону Джамалу Хиллу, высмеявшему титульные амбиции россиянина.

«По моей логике, ты травмированный и жирный мальчик, и если ты не готов к маю драться с чемпионом, я получу бой против здорового чемпиона, и после разговора с Миком Мейнардом (Матчмейкер UFC. — Прим. «СЭ») я буду готов, когда ты позвонишь», — написал Анкалаев в соцсетях.

В последнем поединке Анкалаев нокаутом во втором раунде выиграл у Джонни Уокера.

Всего на счету Анкалаева 19 побед, 1 поражение, 1 ничья и 1 бой, признанный несостоявшимся.