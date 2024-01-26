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Сегодня, 13:15

Анкалаев ответил Хиллу: «Ты травмированный и жирный мальчик»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Третий номер рейтинга полутяжеловесов UFC Магомед Анкалаев ответил экс-чемпиону Джамалу Хиллу, высмеявшему титульные амбиции россиянина.

«По моей логике, ты травмированный и жирный мальчик, и если ты не готов к маю драться с чемпионом, я получу бой против здорового чемпиона, и после разговора с Миком Мейнардом (Матчмейкер UFC. — Прим. «СЭ») я буду готов, когда ты позвонишь», — написал Анкалаев в соцсетях.

В последнем поединке Анкалаев нокаутом во втором раунде выиграл у Джонни Уокера.

Всего на счету Анкалаева 19 побед, 1 поражение, 1 ничья и 1 бой, признанный несостоявшимся.

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