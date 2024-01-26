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Сегодня, 15:54

Карелин про Махачева: «Он какой вид спорта представляет?»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Ислам Махачев.
Фото AFP

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбы Александр Карелин ответил на вопрос «СЭ», знакомо ли ему имя чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева.

— Вы в том году смотрели хотя бы один бой по ММА?

— Нет, не смотрел.

— Самый известный российский спортсмен в ММА — Ислам Махачев. Вы знаете его?

— Какой вид спорта он представляет?

— Он чемпион мира по боевому самбо...

— Самбист. То есть — российский самбист. Это продолжение утверждения, которое заложили Федор Емельяненко и Хабиб, что русские самбисты — не важно, какую из региональных школ они представляют — победоносны в этом запутанном виде проведения соревнований.

Александр Карелин
Ислам Махачев
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