Карелин про Махачева: «Он какой вид спорта представляет?»

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбы Александр Карелин ответил на вопрос «СЭ», знакомо ли ему имя чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева.

— Вы в том году смотрели хотя бы один бой по ММА?

— Нет, не смотрел.

— Самый известный российский спортсмен в ММА — Ислам Махачев. Вы знаете его?

— Какой вид спорта он представляет?

— Он чемпион мира по боевому самбо...

— Самбист. То есть — российский самбист. Это продолжение утверждения, которое заложили Федор Емельяненко и Хабиб, что русские самбисты — не важно, какую из региональных школ они представляют — победоносны в этом запутанном виде проведения соревнований.