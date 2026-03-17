Петр Ян предложил Илону Маску провести совместную тренировку

Двукратный чемпион UFC Петр Ян обратился к американскому миллиардеру Илону Маску с необычным предложением. Россиянин призвал бизнесмена тренироваться вместе.

«Эй, Илон Маск, ты по-прежнему хочешь подраться с Марком Цукербергом? Я побил его спарринг-партнера Мераба Двалишвили. Приходи тренироваться ко мне!» — написал Ян в социальной сети X.

В декабре на турнире UFC 323 Ян победил Мераба Двалишвили единогласным решением судей. 33-летний Ян провел за карьеру 25 боев — 20 побед и 5 поражений.

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