Али Абдель-Азиз назвал ориентировочные сроки следующего боя Умара Нурмагомедова

Али Абдель-Азиз, менеджер Умара Нурмагомедова, бывшего претендента на титул UFC в легчайшем весе, рассказал о том, когда его подопечный вернется в октагон после поражения от Мераба Двалишвили из Грузии.

«Завтра Умару предстоит операция на руке. Он вернется в клетку в середине или начале лета», — сообщил Абдель-Азиз в социальных сетях.

Нурмагомедов начал профессиональную карьеру в 2016 году, а в январе 2021-го провел первый поединок в UFC. Поражение от Двалишвили стало для 29-летнего российского бойца первым в карьере.