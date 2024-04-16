Алджамейн Стерлинг бросил вызов Брайану Ортеге

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (24-4) признался, что хочет провести следующий бой против третьего номера рейтинга в полулегком весе Брайана Ортеги (16-3).

«Дайте мне следующего лучшего парня, — сказал Стерлинг на пресс-конференции. — Я с уважением приму Брайана Ортегу. С ним я тренировался одно время, у нас один менеджмент, у нас нет конфликта. Мы оба просто пытаемся добиться одного и того же. Я побью такого парня, как он, и это не подлежит сомнению».

Стерлинг победил Келвина Каттара (23-8) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Бой состоялся 13 апреля в предварительном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.