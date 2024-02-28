Адесанья: «Танцы помогли мне завоевать репутацию на улице»

Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (24-3) заявил, что в детстве благодаря танцам он смог наладить контакт со сверстниками из Новой Зеландии.

«Когда я с родителями переехал в Новую Зеландию, то жил в маленьком городке под названием Роторуа. Мы были единственными чернокожими на районе. Люди не понимали и придирались ко мне. Но я заслужил респект улиц благодаря танцам. Я просто хотел понравиться людям. Когда я жил в Нигерии и Гане, танцы были моим способом самовыражения. Но когда я переехал в эту страну, то понял, что танцую лучше, чем все в моей школе. Я продолжил танцевать и пытался понравиться людям, чтобы вписаться в их жизнь», — сказал Адесанья на подкасте Theo Von.

Шон Стрикленд (28-5) победил Адесанью единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46). Бой состоялся 9 сентября 2023-го на UFC 293 в Сиднее, Австралия. Вскоре после боя Адесанья заявил, что не собирается драться до 2027 года.