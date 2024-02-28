Адесанья: «Дю Плесси отказался драться со мной на UFC 300»

Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (24-3) подтвердил, что готов был выступить на UFC 300 в апреле.

«Меня попросили подраться на UFC 300, и я сказал: «Без проблем». Но его [дю Плесси] сторона не захотела этого. Он только что дрался с Шоном Стриклендом, так что, возможно, у него травмы, но у нас у всех есть травмы. Я дрался с травмами на протяжении нескольких последних лет, поэтому я взял отпуск, чтобы дать своему телу восстановиться. Кажется, сейчас все отлично, но я уверен, что будут еще травмы, они просто случаются во время тренировок», — сказал Адесанья на подкасте Theo Von.

UFC 300 состоится 13 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Шон Стрикленд (28-5) победил Адесанью единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46). Бой состоялся 9 сентября 2023-го на UFC 293 в Сиднее, Австралия. Вскоре после боя Адесанья заявил, что не собирается драться до 2027 года.