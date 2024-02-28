Адесанья: «Мои родители были против того, чтобы я стал бойцом»

Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (24-3) рассказал, что у него дислексия и его мозг «настроен по-другому».

«Мои родители считали, что жизнь бойца ниже моего достоинства. Они хотели, чтобы я посвятил жизнь более престижным профессиям, был бухгалтером, юристом или врачом. Мои оценки в школе не были уж такими плохими, но я не был создан для этого. Мой мозг настроен по-другому. У меня возникла дислексия [специфическая неспособность к обучению]. Когда я читаю книгу, то не всегда понимаю смысл прочитанного, мне приходится постоянно возвращаться назад. Вот почему я люблю аудиокниги и подкасты: я могу слушать и заниматься другими делами», — сказал Адесанья на подкасте Theo Von.

Шон Стрикленд (28-5) победил Адесанью единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46). Бой состоялся 9 сентября 2023-го на UFC 293 в Сиднее, Австралия. Вскоре после боя Адесанья заявил, что не собирается драться до 2027 года.