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Абдель-Азиз заявил, что Махачеву назначили следующего соперника в UFC

Сергей Ярошенко

Менеджер Ислама Махачева Али Абдель-Азиз анонсировал следующий бой россиянина в UFC.

«Исламу предложили бой в полусреднем весе, в главном событии, и Ислам сказал: «Давайте сделаем это в июле». Из-за травмы руки. У Ислама уже есть бой летом против первого претендента, и это решенный вопрос. UFC объявит об этом уже очень скоро», — сказал Абдель-Азиз в интервью TMZ.

В своем последнем бою на турнире UFC 322 Махачев победил единогласным судейским решением австралийца Джека Деллу Маддалену. Он завоевал пояс в полусреднем весе и стал первым двойным чемпионом UFC из России. На счету 34-летнего Махачева 28 побед в 29 поединках.

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Ислам Махачев
Али Абдель-Азиз
UFC
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