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Двалишвили назвал сроки третьего боя с Яном

Анастасия Пилипенко

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили рассказал о сроках третьего поединка с действующим обладателем титула россиянином Петром Яном.

«Если быть реалистами, то в июле. В крайнем случае, в августе. Петр уже сообщил, что он в порядке. Он был готов драться в июне, но в июне, как мы все знаем, состоится турнир в Белом доме и... Мы там не деремся. Либо июль, либо август. Я готов, Петр также сказал, что готов», — сказал Двалишвили в интервью TNT Sports.

Ян вернул себе титул чемпиона в легчайшем весе в ночь на 7 декабря 2025 года на UFC 323, взяв реванш у Двалишвили. Россиянин победил единогласным решением судей.

Их первый поединок в марте 2023 года завершился победой грузинского бойца.

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Мераб Двалишвили
Петр Ян
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