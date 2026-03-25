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Макгрегор объявил о возвращении в UFC

Сергей Ярошенко

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор подтвердил слухи о возвращении в промоушен.

«Слухи правдивы! Мистер Уверенность возвращается, чтобы снова спасать индустрию боев! Смотрите и платите. Мак всех вас любит — для меня это честь и легкая работа, это просто. Я делаю этот бойцовский бизнес играючи — наблюдайте за божественной магией, когда я дерусь. Эй, Paramount, скоро увидимся, я очень взволнован! И всегда готов!» — написал боец в социальной сети.

Ранее сообщалось, что Макгрегор примет участие в турнире UFC 330, который состоится 11 июля в Лас-Вегасе.

Ирландец последний раз выходил в октагон 10 июля 2021 года. Тогда он проиграл техническим нокаутом (остановка врачом) американцу Дастину Порье. Всего в UFC на счету Макгрегора 28 поединков, в которых он одержал 22 победы и потерпел 6 поражений.

Конор Макгрегор.Махачев, Холлоуэй или Диаз? Возвращение Конора уже скоро — кто станет его соперником

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Конор Макгрегор
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