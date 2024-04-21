Вакханалия в поп-ММА: боец пнул ринг-герл и не захотел извиняться, а его соперника атаковала неуправляемая толпа

Ситуация на турнире HFC MMA вышла из-под контроля.

Иранец Али Хейбати поначалу рулил бойцовской карьерой младшего Мухаммеда из Германии (например, давал советы, как поддевать соперников), а затем перебрался в Россию и сам стал бойцом поп-ММА. Али до Германии жил на Украине, где женился на харьковчанке, так что по-русски говорит свободно. Недавно, перед поединком Хейбати-старшего с Артемом Тарасовым на РЕН ТВ, мы публиковали материал с самыми большими скандалами, в которых Али участвовал. Но произошедшее в пятницу на турнире HFC — во время и после боя Хейбати с Аркадием Осипяном — перекрыло все.

1. Пинок октагон-герл. Перед началом боя Хейбати дал пинка октагон-герл, которая радостно демонстрировала табличку с цифрой 1.

2. Удар после боя. Али бой проиграл — техническим нокаутом: он лежал на животе, Осипян его бил, и рефери остановил поединок. Однако Хейбати, поднявшись, исподтишка атаковал соперника — нанес удар рукой в голову.

3. Интервью, которое нужно запикивать. «Это говорит о его личности гнилой, насколько он гнилой и (использована негативная характеристика) человек!» — сказал Осипян в октагон-интервью, комментируя нападение Хейбати. После этого Али двинулся к Аркадию, подбежала охрана, а Осипян выпалил: «Куда ты идешь, ты уже получил (нецензурное слово)». Тут к армянину подбежал секундант иранца боец ММА Рашид Гиряев. «Э, ты тоже отойди! Он (использована негативная характеристика)!» — осек его Осипян.

Затем Тимур Никулин, тоже заметный человек в поп-ММА, спросил у Хейбати, зачем он пнул октагон-герл, и призвал Али извиниться. Однако извинений не последовало. «Перед всеми, кто любит женщин с жопами в клетке, извиняюсь! А 90 процентов, знаю, за меня, и я еще раз готов это повторить: когда я заряжен, (нецензурное слово), там передо мной своей [пятой точкой] гулять! Я знаю: 90 процентов нормальных людей это [октагон-герл] не одобряют», — выпалил в микрофон Хейбати, без конца устраивающий драки в клетке, провокации, призывавший своего брата оскорблять других людей (например, в 2019-м Мохаммед, еще плохо говоривший по-русски и плохо знающий российскую действительность, обозвал Александра Шлеменко хохлом — понятно, с чей подачи). После этого Али вступил в словесную перепалку с бойцом Александром Хоронженко, которого сильно возмутил этот пинок. «Ты падаль!» — кричал Хоронженко. Хейбати же несколько раз выругался матом.

Али Хейбати еще долго чертыхался, стараясь показать, что он прав, а остальные — подлецы и трусы. Тут заявил о себе другой важный (без преувеличения!) человек для поп-ММА — Шовхал Чурчаев. Шовхал вступился за Хейбати, сказав, что он сам ведет себя гораздо хуже, чем Али, но на него почему-то никто не агрессирует. Однако Хейбати в словах Чурчаева разглядел принижение своего достоинства: «Ты говоришь, мы [с братом] слабые?» — «Кому не лень — вас бьет, дает вам поджопники. Как есть, Али, извини». «Этот человек напал на нас, мы двумя стульями дали ему по голове!» — парировал Хейбати. К счастью, этот высокодуховный разговор быстро завершился.

4. Неуправляемая толпа избила двух бойцов и охранников. Шла уже 17-я минута (!) после окончания боя, но концерт не заканчивался. В клетку — на пару слов — позвали Наби Набиева, молодого, перспективного и дерзкого бойца из Дагестана. До этого он сидел на комментаторской позиции.

Набиев: — Я только по одному вопросу к этому человеку [Осипяну] сюда пришел, вот по этому видео. Тебя бить я не собираюсь. Не дергайся, я просто поговорить с тобой хотел.

Осипян: — Поговорить? Объясни мне по поводу своих историй (в запрещенной соцсети).

Набиев: — Эта история твою честь порочила?

Осипян: — Объясни, почему ты выложил такое?

Набиев: — Че выложил?!

После этих слов Набиев дал Осипяну пощечину, через сетку перелезли несколько его друзей — и все вместе они набросились на бедного Аркадия. Когда Осипян все-таки вышел из октагона — причем он был в полном одиночестве, — на него налетела и вовсе целая толпа, кто-то даже прихватил с собой стул — видимо, полагая, что Аркадий настолько силен, что может легко раскидать человек 10-15. Также досталось бойцу Саиду Чалояну и охранникам. В поп-ММА всегда было много грязи (без этого всех этих лиг и не существовало бы) — но чтобы на одном турнире буквально в 20 минут уместились пинок октагон-герл, омерзительная матерщина и безобразная драка, где куча молодых парней била одного, — такого еще не случалось.

5. Наказание.

— Али Хейбати в итоге извинился перед девушкой (на видео). Гонорара за бой он не получит — он будет перечислен октагон-герл;

— Али Хейбати пожизненно отстранен от участия и выступлений во всех лигах Hardcore;

— Наби Набиев пожизненно отстранен от участия и выступлений во всех лигах Hardcore.

Значит ли это, что после всех этих санкций беспорядки и хамство в поп-ММА, в том числе в Hardcore, прекратятся? Конечно же, нет.