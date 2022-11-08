Хасбик — суперзвезда уровня Месси. В Аргентине его встретили толпы фанатов

За встречу с Хасбуллой платят больше миллиона рублей.

Популярность Хасбуллы Магомедова давно вышла за пределы России. Парня узнают по всему миру, он ездит по самым неожиданным странам, где большинство россиян вряд ли когда-нибудь бывало. Недавно Хасбик гастролировал в Австралии, а теперь оказался в еще более экзотической локации, в Аргентине.

Хасбулла прилетел в страну 5 ноября и первым делом получил в подарок футболку сборной Аргентины с именем Лионеля Месси и номером 10 на спине. Российский блогер выступил в театре Gran Rex в Буэнос-Айресе. На сцене уличного зала Corrientes Хасбулла пообщался с местным комедийным дуэтом — Лукитой Родригесом и Робертом Галати, а также получил вопросы от поклонников.

Хасбик в футболке формы сборной Аргентины и фамилией Лионеля Месси. Фото Соцсети Фото Соцсети

В интервью радиопрограмме Perros de la Calle Хасбулла настаивал, что не очень любит футбол, чем смутил студию, в том числе ведущего Энди Кузнецоффа. «Кто такой Месси? Он футболист?» — выдал блогер. Но позже Хасбик опроверг свои же слова в интервью Infobae: «Я знаю, что Аргентина является фаворитом на чемпионате мира в Катаре. Надеюсь, я смогу встретиться с Месси и Ди Марией».

А на телевидении россиянин сделал признание — теперь его сердце принадлежит только одному аргентинскому клубу. «Мне подарили рубашку «Боки», мне понравился подарок, так что теперь я фанат «Боки», — сообщил Магомедов. На вопрос о связях с Аргентиной подписант UFC ответил просто: «Поскольку люди здесь меня очень любят, я хочу поделиться. У меня тут есть друзья, и я очень люблю вино».

Хасбик в Аргентине в форме «Боки Хуниорс».

По-настоящему любовь аргентинцев к Хасбику ощутилась на том самом шоу в Gran Rex. Парня не просто встречали как суперзвезду — все в зале не сомневались, что так оно и есть. Парень вышел под крики толпы, расплескивая воду на первые ряды, как рок-звезда.

Все фанаты были одеты в мерч с изображением Хасбуллы. Конечно, не лицензированный от UFC, а паль, которая продавалась на входе. Помимо футболок с дизайном в стиле «Крестного отца», можно было приобрести, например, фигурки блогера. Остается загадкой, как к этому отнесся сам Хасбик, который не любит, когда на его имени зарабатывают деньги в обход него самого.

На концерте произошла интересная для всех аргентинских фанатов встреча. Одним из тех, кто задавал вопрос из зала, оказался Макси Бостеро — местная звезда небольшого роста. Но обошлось без конфликта — аргентинец просто поинтересовался у Хасбика, нравится ли ему в Аргентине.

Приобрести билеты на шоу можно было за 3 тысячи долларов, и это минимальная цена. Самые дорогие продавались за 18 тысяч, и такие проходки давали возможность личной встречи с легендой. Всего мероприятие посетили более 2500 человек.