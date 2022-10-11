«После этой новости понимаешь, что жизнь коротка». Как жена русского бойца UFC победила рак

Фитнес-модель выздоровела и стала медсестрой.

Когда Миша Циркунов (родился в Латвии, вырос и живет в Канаде, по национальности — русский) только появился в UFC, он сразу зарекомендовал себя как будущая звезда. Канадец выдал четыре финиша подряд, но на этом его рост остановился. После двух поражений нокаутом от Волкана Оздемира и Гловера Тейшейры Мишу добила ужасная новость о болезни его жены — у канадской фитнес-модели Бриттани Черчилль обнаружили рак груди второй стадии.

Как рассказывала девушка, она случайно обнаружила опухоль во время принятия душа. Черчилль сходила врачу, и после осмотра и УЗИ та сказала, что беспокоиться не о чем. В течение пяти лет шишка не менялась, и Бриттани вновь проверила ее, только когда врач ушла в декрет. Злокачественная опухоль была выявлена во время ежегодного медицинского осмотра.

«Помню, как из макушки моей головы исходил сильный жар. Я вообще не ожидала новостей. Я расплакалась и сказала: «Хорошо, что дальше?» Я заставила ее повторить несколько раз. Я была с мамой. Мы крепко обнялись и немного всплакнули. Затем пришло время действовать — я не могла сломаться, нужно было это исправить. Я пошла домой, и мне пришлось рассказать об этом мужу по FaceTime, что было очень сложно», — приводит слова Черчилль сайт Rethink Breast Cancer.

Бриттани Черчилль. Фото Соцсети

Диагноз Черчилль узнала в октябре 2018 года, а в середине января 2019-го она публично рассказала об этом подписчикам в соцсетях. Девушка опубликовала видео, на котором впервые предстала перед фолловерами с обритой головой и сказала, что хочет делиться опытом с теми, кто проходит через похожие испытания.

Циркунов уверен, что такой шаг позитивно повлиял на выздоровление Бриттани. «До того, как она всем рассказала, было намного сложнее, сто процентов. После этого к нам начали обращаться больше людей, посылая силу, любовь и поддержку, за что мы очень благодарны», — говорил он в интервью Calgary Sun.

Бриттани Черчилль. Фото Соцсети

Лечение Бриттани проходила в Торонто, при этом за месяц до обнаружения болезни пара переехала в Лас-Вегас. Черчилль сказала мужу, чтобы он продолжил готовиться, а она вплотную займется лечением. Девушке поставили диагноз «инвазивная протоковая карцинома». Опасность была в том, что метастазы могли оказаться в любой части тела, поэтому Бриттани лечили вторую стадию рака так, будто у нее четвертая. «Миша постоянно старался быть рядом и прилетал в Торонто из Лас-Вегаса, или я летала к нему между сеансами химиотерапии», — рассказывала Черчилль в интервью ESPN.

В марте Циркунова ждал бой с Джонни Уокером — бразильцем, который тоже успел пошуметь благодаря молниеносным финишам. Подготовка к этому поединку была, вероятно, самой тяжелой в карьере канадского бойца. Тем более изначально он настраивался на другого соперника — Овинс Сент-Прю получил травму за три недели до поединка.

После дуэли взглядов с Уокером президент UFC Дана Уайт отвел Циркунова в сторону, чтобы пожелать ему и Черчилль сил. «Приятно, когда босс знает об этом и заботится. Это определенно не лучшее время в нашей жизни, а один из самых тяжелых периодов, но что поделаешь? Просто попытайтесь справиться с этим, следуйте всем правильным указаниям и будьте благодарны всем людям, которые помогают нам и поддерживают», — объяснял Циркунов.

Бриттани Черчилль. Фото Соцсети

Джонни Уокер снес Мишу за 36 секунд — Циркунов наверняка расстроился, но было куда важнее, что свой бой не проиграла Бриттани. Ее тяжелое лечение включало две лампэктомии, химиотерапию, а также лучевую и гормональную терапию. Несмотря на все это, Бриттани продолжала заниматься спортом и иногда тренировалась по три часа вместе с мужем.

«Это безумие. Это просто показывает, что в наши дни не важно, кто вы, насколько правильно питаетесь, любой может заболеть. Я много изучал и читал: по-видимому, более 50% канадцев в конечном итоге заболеют раком — это сумасшедшее число. Не думаю, что люди осведомлены об этом. Поначалу это было действительно сложно, потому что, как только вы слышите такие новости, вы понимаете, что не просто проводите бой с другим человеком, а боретесь за жизнь. Эта новость просто делает вас более зрелым. Ты понимаешь, что жизнь коротка, если подумать. Это заставляет повзрослеть, начинаешь ценить мелочи», — приводит слова Циркунова MMA News.

В ноябре 2019-го Черчилль прошла последнюю процедуру — и болезнь отступила. По ее словам, самую большую поддержку на протяжении всей борьбы с раком ей оказывали мама и муж. «Они мои земные ангелы. Я обязана им за поддержку, в которой так нуждалась», — признается девушка, которая теперь не только делится опытом и поддержкой с подписчиками в соцсетях, но и осваивает профессию медсестры.

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В ночь на 16 октября Циркунов проведет свой 13-й бой в UFC — против Алонсо Менифилда.

Евгений Нарижный