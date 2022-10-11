Похоже, Олейник покидает UFC. Самое время вспомнить о его рекордах — их много
Твиттер UFC Roster Watch в ночь на вторник сообщил, что Алексей Олейник — больше не боец UFC. 45-летний боец не подтвердил, но и не опроверг эту информацию. При этом в конце сентября в интервью «СЭ» он дал понять, что апрельский победный поединок с Джаредом Вандераа был последним по длительному контракту с UFC, а затем он подписал соглашение лишь на один бой — с Илиром Латифи. Этот бой состоялся 1 октября, и Олейник проиграл единогласным решением судей. Очень похоже на то, что Алексей и правда покинул UFC, где выступал восемь лет.
В мае 2020-го Олейник победил раздельным решением бывшего чемпиона UFC Фабрисио Вердума. У Алексея спросили, можно ли считать его легендой ММА, на что он ответил: «Если я начну называть себя легендой, я не буду легендой. Ты будешь считаться крутым, если тебя будут называть крутым другие люди. А я — дерусь, дерусь и дерусь». Легенда ли Олейник? Смешанных единоборств постсоветского пространства — 100 процентов. Цифры говорят именно об этом.
Россия
Больше всего боев, побед и досрочных побед
Российские бойцы с наибольшим количеством поединков*
|
Имя, фамилия**
|
Возраст
|
Весовая категория***
|
Годы выступлений
|
Победы
|
Поражения
|
Ничьи
|
No-contest
|
Всего боев****
|
1-2.
|
Алексей Олейник
|
45
|
свыше 93 кг
|
1996 — н.в.
|
60
|
17
|
1
|
0
|
78
|
1-2.
|
Александр Шлеменко
|
38
|
до 83,9 кг
|
2004 — н.в.
|
62
|
14
|
1
|
1
|
78
|
3.
|
Михаил Малютин
|
41
|
до 61,2 кг
|
2004 — н.в.
|
38
|
16
|
0
|
0
|
54
|
4.
|
Магомедбаг Агаев
|
37
|
свыше 93 кг
|
2004 — н.в.
|
29
|
21
|
0
|
0
|
50
|
5-6.
|
Беслан Исаев
|
39
|
до 77,1 кг
|
2004 — н.в.
|
40
|
10
|
0
|
0
|
50
|
5-6.
|
Венер Галиев
|
47
|
до 70,3 кг
|
2004 — н.в.
|
35
|
15
|
0
|
0
|
50
|
7.
|
Александр Сарнавский
|
33
|
до 70,3 кг
|
2008 — н.в.
|
40
|
8
|
0
|
0
|
48
|
8.
|
Шамиль Завуров
|
38
|
до 70,3 кг
|
2004-2021
|
40
|
7
|
1
|
0
|
48
|
9.
|
Федор Емельяненко
|
46
|
свыше 93 кг
|
2000 — н.в.
|
40
|
6
|
0
|
1
|
47
|
10.
|
Андрей Семенов
|
45
|
до 83,9 кг
|
1998 — 2013
|
35
|
9
|
2
|
0
|
46
* Здесь и далее — данные сайтов Sherdog и Tapology.
** Во многих источниках указано, что послужной список российского бойца Магомедхана Гамзатханова, больше известного под псевдонимом Волк Хан, — 49 побед и девять поражений в ММА. Однако в Sherdog внесены только 30 боев (21-8-1), а в Tapology — 35 (29-6-0).
*** Здесь и далее (за исключением таблиц о UFC) — весовая категория в данный момент или в момент завершения карьеры.
****У Джеффа Монсона, проживающего в России и имеющего российское гражданство, 61 победа, 26 поражений и две ничьи. Однако он получил гражданство РФ в мае 2018 года, а последний поединок провел в марте 2017-го (бой с Вячеславом Дациком, прошедший в августе 2022-го, в статистику не внесен). И на Sherdog, и на Tapology он указан как американский боец.
Значительную часть карьеры Олейник провел под флагом Украины (боец родом из Харькова). Гражданство России Алексей получил в декабре 2014 года. При этом он представлял Россию и до того, как стал обладателем российского паспорта, — например в бою с Мирко Филиповичем в ноябре 2013 года. Еще один факт: долгое время Олейник выступал в среднем и полутяжелом весе, в тяжи он перешел только в 2007 году. Алексею много раз противостояли соперники, сильно превосходящие его в габаритах. В 1997 году на турнире в Москве он встретился с Леонидом Ефремовым, чей вес составлял 136 кг.
Российские бойцы с наибольшим количеством побед
|
Имя, фамилия
|
Возраст
|
Весовая категория
|
Годы выступлений
|
Победы
|
1-2.
|
Александр Шлеменко
|
38
|
до 83,9 кг
|
2004 — н.в.
|
62*
|
1-2.
|
Алексей Олейник
|
45
|
свыше 93 кг
|
1996 — н.в.
|
60
|
3-6.
|
Федор Емельяненко
|
46
|
свыше 93 кг
|
2000 — н.в.
|
40
|
3-6.
|
Беслан Исаев
|
39
|
до 77,1 кг
|
2004 — н.в.
|
40
|
3-6.
|
Шамиль Завуров
|
38
|
до 70,3 кг
|
2004 — н.в.
|
40
|
3-6.
|
Александр Сарнавский
|
33
|
до 70,3 кг
|
2008 — н.в.
|
40
|
5-8.
|
Алияр Саркеров
|
32
|
до 70,3 кг
|
2009 — н.в.
|
37
*В 2015 году Шлеменко нокаутировал голландца Мелвина Манхуфа, однако результат боя был аннулирован, поскольку в организме спортсмена нашли запрещенные вещества. Сам Шлеменко отрицает употребление допинга.
Российские бойцы с наибольшим количеством досрочных побед
|
Имя, фамилия
|
Возраст
|
Весовая категория
|
Годы выступлений
|
Побед всего
|
Досрочные победы
|
1.
|
Алексей Олейник
|
45
|
свыше 93 кг
|
1996 — н.в.
|
60
|
55
|
2.
|
Александр Шлеменко
|
38
|
до 83,9 кг
|
2004 — н.в.
|
62
|
44
|
3.
|
Беслан Исаев
|
39
|
до 77,1 кг
|
2004 — н.в.
|
39
|
34
|
4.
|
Федор Емельяненко
|
46
|
свыше 93 кг
|
2000 — н.в.
|
40
|
33
|
5-6.
|
Александр Сарнавский
|
33
|
до 70,3 кг
|
2008 — н.в.
|
40
|
32
|
5-6.
|
Алияр Саркеров
|
32
|
до 70,3 кг
|
2009 — н.в.
|
37
|
32
|
7-8.
|
Сергей Харитонов
|
42
|
свыше 93 кг
|
2000 — н.в.
|
33
|
31
|
7-8.
|
Михаил Царев
|
36
|
до 83,9 кг
|
2005 — н.в.
|
33
|
31
|
9-10.
|
Андрей Семенов
|
29
|
до 83,9 кг
|
1998 — 2013
|
35
|
27
|
9-10.
|
Алексей Полпудников
|
30
|
до 65,8 кг
|
2008 — н.в.
|
33
|
27
Первое место по числу боев в UFC среди россиян
Российские бойцы с наибольшим количеством поединков в UFC*
|
Имя, фамилия
|
Возраст
|
Годы выступлений
|
Весовая категория
|
Число боев
|
1.
|
Алексей Олейник
|
45
|
2014-2022
|
свыше 93 кг
|
17 (9-8)
|
2.
|
Омари Ахмедов
|
34
|
2013 — н.в.
|
до 77,1 кг, до 83,9 кг
|
15 (9-5-1)
|
3-5.
|
Хабиб Нурмагомедов
|
33
|
2012-2020
|
до 70,3 кг
|
13 (13-0-0)
|
3-5.
|
Рустам Хабилов
|
35
|
2012-2019
|
до 70,3 кг, до 77,1 кг
|
13 (10-3-0)
|
3-5.
|
Александр Волков
|
33
|
2016 — н.в.
|
свыше 93 кг
|
13 (9-4)
* Как российский боец в СМИ иногда позиционируется 28-летний полутяжеловес Никита Крылов, который провел в UFC 16 боев (9-7). Однако в UFC он заявлен как украинский спортсмен.
Первое место по числу досрочных побед в UFC среди россиян
Российские бойцы с наибольшим количеством досрочных побед в UFC
|
Имя, фамилия
|
Возраст
|
Весовая категория
|
Годы выступлений
|
Побед всего
|
Досрочные победы
|
1.
|
Алексей Олейник
|
45
|
до 120,2 кг
|
1996-2022
|
9
|
8
|
2-3.
|
Ислам Махачев
|
30
|
до 70,3 кг
|
2015 — н.в.
|
12
|
7
|
2-3.
|
Хабиб Нурмагомедов
|
33
|
до 70,3 кг
|
2012-2020
|
13
|
7
|
4-7.
|
Олег Тактаров
|
55
|
абсолютная
|
1995
|
6
|
5
|
4-7.
|
Майрбек Тайсумов
|
34
|
до 70,3 кг
|
2014-2019
|
7
|
5
|
4-7.
|
Александр Волков
|
33
|
до 120,2 кг
|
2016 — н.в.
|
9
|
5
|
4-7.
|
Магомед Анкалаев
|
42
|
свыше 93 кг
|
2018 — н.в.
|
9
|
5
Самая долгая карьера
Действующие российские бойцы, дебютировавшие в ММА раньше остальных
|
Имя, фамилия
|
Возраст
|
Первый бой
|
Годы карьеры
|
Весовая категория
|
Рекорд
|
1.
|
Алексей Олейник
|
45
|
10 ноября 1996 года
|
1996 — н.в.
|
свыше 93 кг
|
60-17-1
|
2.
|
Вячеслав Дацик
|
41
|
9 апреля 1999 года
|
1999-2006, 2019 — н.в.
|
свыше 93 кг
|
13-16-0
|
3.
|
Сергей Харитонов
|
42
|
11 августа 2000 года
|
2000 — н.в.
|
свыше 93 кг
|
33-9-0-2
|
4.
|
Федор Емельяненко
|
46
|
18 августа 2000 года
|
2000-2012, 2015 — н.в.
|
свыше 93 кг
|
40-6-0-1
Мы учли бойцов, которые провели хотя бы один бой за последние два года и которые собираются продолжать выступать. В список попал Вячеслав Дацик, у которого был огромный перерыв в карьере из-за проблем с законом. В 2019 году он освободился и провел бой по правилам ММА (тот самый с Артемом Тарасовым) и два — по правилам кикбоксинга (причем один из них — с Андреем Кирсановым — почему-то внесен в Sherdog). Сейчас он активно выступает по правилам бокса, а в августе победил Джеффа Монсона единогласным решением судей в поединке по правилам ММА, но этот бой не внесен в статистику Дацика ни на Sherdog, ни на Tapology.
Мир
Один из трех бойцов, кто побеждал в четырех десятилетиях
Олейник стал первым, кому это удалось. После него это сделали Андрей Орловский и Алистар Оверим.
Десятилетия Алексея Олейника
|
Десятилетие
|
Рекорд
|
1990-е (1996 — 1999)
|
7-1
|
2000-е (2000 — 2009)
|
33-5-1
|
2010-е (2010 — 2019)
|
17-7
|
2020-е (2020)
|
3-4
Второй по победам в UFC после 40 лет
Бойцы старше 40 лет с наибольшим количеством побед в UFC
|
Имя, фамилия
|
Возраст (на момент последней победы)
|
Весовая категория
|
Годы выступлений в UFC
|
Победы (после 40 лет)
|
1.
|
Рэнди Кутюр, США
|
46
|
до 93,0 кг, свыше 93 кг
|
1997, 2000, 2001-2011
|
8
|
2-3.
|
Алексей Олейник, Россия
|
44
|
свыше 93 кг
|
2014-2022
|
6
|
2-3.
|
Андрей Орловский, Белоруссия
|
43
|
свыше 93 кг
|
2000-2008, 2014 — н.в.
|
6
|
4.
|
Франсиско Триналдо, Бразилия
|
43
|
до 70,3 кг, до 77,1 кг
|
2012 — н.в.
|
5
|
5-6.
|
Дэн Хендерсон, США
|
45
|
до 83,9 кг, до 93,0 кг
|
1998, 2007-2009, 2011-2016
|
4
|
5-6.
|
Марк Хант, Новая Зеландия
|
43
|
свыше 93 кг
|
2010-2018
|
4
Входит в топ-5 по сабмишенам в истории
У Олейника 47 побед болевыми и удушающими приемами, и по этому показателю он далеко впереди всех российских бойцов. Более того, по количеству побед сабмишенами он один из лучших в мире — причем за всю историю ММА. На первом месте — рекордсмен смешанных единоборств по количеству боев Трэвис Фултон.
Бойцы с наибольшим количеством побед сабмишенами в истории ММА
|
Имя, фамилия
|
Годы карьеры
|
Кол-во побед сабмишенами
|
Рекорд
|
1.
|
Трэвис Фултон, США
|
1996 — н.в.
|
104
|
257-54-10-1
|
2-3.
|
Дэн Северн, США
|
1994-2012
|
54
|
101-19-7
|
2-3.
|
Джереми Хорн, США
|
1996-2015
|
54
|
91-22-5-1
|
4.
|
Алексей Олейник, Россия
|
1996 — н.в.
|
46
|
60-17-1
|
5.
|
Икухиса Минова, Япония
|
1996 — н.в.
|
41
|
65-44-8
***
UPD, 11 октября, 19:00 мск: Олейник сообщил ТАСС, что UFC предложили ему новый бой.
«Контракт закончился еще в апреле. Меня попросили подраться сверх контракта, я подрался. Что дальше, пока не знаю, не решил. UFC уже предложил [новый бой]», — сказал ветеран ММА.