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11 октября, 17:35

Похоже, Олейник покидает UFC. Самое время вспомнить о его рекордах — их много

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Читать «СЭ» в
Алексей Олейник.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Алексей Олейник.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Алексей Олейник.
Фото Global Look Press
Алексей Олейник.
Фото Global Look Press
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Настоящая легенда ММА.

Твиттер UFC Roster Watch в ночь на вторник сообщил, что Алексей Олейник — больше не боец UFC. 45-летний боец не подтвердил, но и не опроверг эту информацию. При этом в конце сентября в интервью «СЭ» он дал понять, что апрельский победный поединок с Джаредом Вандераа был последним по длительному контракту с UFC, а затем он подписал соглашение лишь на один бой — с Илиром Латифи. Этот бой состоялся 1 октября, и Олейник проиграл единогласным решением судей. Очень похоже на то, что Алексей и правда покинул UFC, где выступал восемь лет.

В мае 2020-го Олейник победил раздельным решением бывшего чемпиона UFC Фабрисио Вердума. У Алексея спросили, можно ли считать его легендой ММА, на что он ответил: «Если я начну называть себя легендой, я не буду легендой. Ты будешь считаться крутым, если тебя будут называть крутым другие люди. А я — дерусь, дерусь и дерусь». Легенда ли Олейник? Смешанных единоборств постсоветского пространства — 100 процентов. Цифры говорят именно об этом.

Россия

Больше всего боев, побед и досрочных побед

Российские бойцы с наибольшим количеством поединков*

Имя, фамилия**

Возраст

Весовая категория***

Годы выступлений

Победы

Поражения

Ничьи

No-contest

Всего боев****

1-2.

Алексей Олейник

45

свыше 93 кг

1996 — н.в.

60

17

1

0

78

1-2.

Александр Шлеменко

38

до 83,9 кг

2004 — н.в.

62

14

1

1

78

3.

Михаил Малютин

41

до 61,2 кг

2004 — н.в.

38

16

0

0

54

4.

Магомедбаг Агаев

37

свыше 93 кг

2004 — н.в.

29

21

0

0

50

5-6.

Беслан Исаев

39

до 77,1 кг

2004 — н.в.

40

10

0

0

50

5-6.

Венер Галиев

47

до 70,3 кг

2004 — н.в.

35

15

0

0

50

7.

Александр Сарнавский

33

до 70,3 кг

2008 — н.в.

40

8

0

0

48

8.

Шамиль Завуров

38

до 70,3 кг

2004-2021

40

7

1

0

48

9.

Федор Емельяненко

46

свыше 93 кг

2000 — н.в.

40

6

0

1

47

10.

Андрей Семенов

45

до 83,9 кг

1998 — 2013

35

9

2

0

46

* Здесь и далее — данные сайтов Sherdog и Tapology.
** Во многих источниках указано, что послужной список российского бойца Магомедхана Гамзатханова, больше известного под псевдонимом Волк Хан, — 49 побед и девять поражений в ММА. Однако в Sherdog внесены только 30 боев (21-8-1), а в Tapology — 35 (29-6-0).
*** Здесь и далее (за исключением таблиц о UFC) — весовая категория в данный момент или в момент завершения карьеры.
****У Джеффа Монсона, проживающего в России и имеющего российское гражданство, 61 победа, 26 поражений и две ничьи. Однако он получил гражданство РФ в мае 2018 года, а последний поединок провел в марте 2017-го (бой с Вячеславом Дациком, прошедший в августе 2022-го, в статистику не внесен). И на Sherdog, и на Tapology он указан как американский боец.

Значительную часть карьеры Олейник провел под флагом Украины (боец родом из Харькова). Гражданство России Алексей получил в декабре 2014 года. При этом он представлял Россию и до того, как стал обладателем российского паспорта, — например в бою с Мирко Филиповичем в ноябре 2013 года. Еще один факт: долгое время Олейник выступал в среднем и полутяжелом весе, в тяжи он перешел только в 2007 году. Алексею много раз противостояли соперники, сильно превосходящие его в габаритах. В 1997 году на турнире в Москве он встретился с Леонидом Ефремовым, чей вес составлял 136 кг.

Алексей Олейник. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Алексей Олейник.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Российские бойцы с наибольшим количеством побед

Имя, фамилия

Возраст

Весовая категория

Годы выступлений

Победы

1-2.

Александр Шлеменко

38

до 83,9 кг

2004 — н.в.

62*

1-2.

Алексей Олейник

45

свыше 93 кг

1996 — н.в.

60

3-6.

Федор Емельяненко

46

свыше 93 кг

2000 — н.в.

40

3-6.

Беслан Исаев

39

до 77,1 кг

2004 — н.в.

40

3-6.

Шамиль Завуров

38

до 70,3 кг

2004 — н.в.

40

3-6.

Александр Сарнавский

33

до 70,3 кг

2008 — н.в.

40

5-8.

Алияр Саркеров

32

до 70,3 кг

2009 — н.в.

37

*В 2015 году Шлеменко нокаутировал голландца Мелвина Манхуфа, однако результат боя был аннулирован, поскольку в организме спортсмена нашли запрещенные вещества. Сам Шлеменко отрицает употребление допинга.

Российские бойцы с наибольшим количеством досрочных побед

Имя, фамилия

Возраст

Весовая категория

Годы выступлений

Побед всего

Досрочные победы

1.

Алексей Олейник

45

свыше 93 кг

1996 — н.в.

60

55

2.

Александр Шлеменко

38

до 83,9 кг

2004 — н.в.

62

44

3.

Беслан Исаев

39

до 77,1 кг

2004 — н.в.

39

34

4.

Федор Емельяненко

46

свыше 93 кг

2000 — н.в.

40

33

5-6.

Александр Сарнавский

33

до 70,3 кг

2008 — н.в.

40

32

5-6.

Алияр Саркеров

32

до 70,3 кг

2009 — н.в.

37

32

7-8.

Сергей Харитонов

42

свыше 93 кг

2000 — н.в.

33

31

7-8.

Михаил Царев

36

до 83,9 кг

2005 — н.в.

33

31

9-10.

Андрей Семенов

29

до 83,9 кг

1998 — 2013

35

27

9-10.

Алексей Полпудников

30

до 65,8 кг

2008 — н.в.

33

27

Первое место по числу боев в UFC среди россиян

Российские бойцы с наибольшим количеством поединков в UFC*

Имя, фамилия

Возраст

Годы выступлений

Весовая категория

Число боев

1.

Алексей Олейник

45

2014-2022

свыше 93 кг

17 (9-8)

2.

Омари Ахмедов

34

2013 — н.в.

до 77,1 кг, до 83,9 кг

15 (9-5-1)

3-5.

Хабиб Нурмагомедов

33

2012-2020

до 70,3 кг

13 (13-0-0)

3-5.

Рустам Хабилов

35

2012-2019

до 70,3 кг, до 77,1 кг

13 (10-3-0)

3-5.

Александр Волков

33

2016 — н.в.

свыше 93 кг

13 (9-4)

* Как российский боец в СМИ иногда позиционируется 28-летний полутяжеловес Никита Крылов, который провел в UFC 16 боев (9-7). Однако в UFC он заявлен как украинский спортсмен.

Алексей Олейник. Фото Global Look Press
Алексей Олейник.
Фото Global Look Press

Первое место по числу досрочных побед в UFC среди россиян

Российские бойцы с наибольшим количеством досрочных побед в UFC

Имя, фамилия

Возраст

Весовая категория

Годы выступлений

Побед всего

Досрочные победы

1.

Алексей Олейник

45

до 120,2 кг

1996-2022

9

8

2-3.

Ислам Махачев

30

до 70,3 кг

2015 — н.в.

12

7

2-3.

Хабиб Нурмагомедов

33

до 70,3 кг

2012-2020

13

7

4-7.

Олег Тактаров

55

абсолютная

1995

6

5

4-7.

Майрбек Тайсумов

34

до 70,3 кг

2014-2019

7

5

4-7.

Александр Волков

33

до 120,2 кг

2016 — н.в.

9

5

4-7.

Магомед Анкалаев

42

свыше 93 кг

2018 — н.в.

9

5

Самая долгая карьера

Действующие российские бойцы, дебютировавшие в ММА раньше остальных

Имя, фамилия

Возраст

Первый бой

Годы карьеры

Весовая категория

Рекорд

1.

Алексей Олейник

45

10 ноября 1996 года

1996 — н.в.

свыше 93 кг

60-17-1

2.

Вячеслав Дацик

41

9 апреля 1999 года

1999-2006, 2019 — н.в.

свыше 93 кг

13-16-0

3.

Сергей Харитонов

42

11 августа 2000 года

2000 — н.в.

свыше 93 кг

33-9-0-2

4.

Федор Емельяненко

46

18 августа 2000 года

2000-2012, 2015 — н.в.

свыше 93 кг

40-6-0-1

Мы учли бойцов, которые провели хотя бы один бой за последние два года и которые собираются продолжать выступать. В список попал Вячеслав Дацик, у которого был огромный перерыв в карьере из-за проблем с законом. В 2019 году он освободился и провел бой по правилам ММА (тот самый с Артемом Тарасовым) и два — по правилам кикбоксинга (причем один из них — с Андреем Кирсановым — почему-то внесен в Sherdog). Сейчас он активно выступает по правилам бокса, а в августе победил Джеффа Монсона единогласным решением судей в поединке по правилам ММА, но этот бой не внесен в статистику Дацика ни на Sherdog, ни на Tapology.

Мир

Один из трех бойцов, кто побеждал в четырех десятилетиях

Олейник стал первым, кому это удалось. После него это сделали Андрей Орловский и Алистар Оверим.

Десятилетия Алексея Олейника

Десятилетие

Рекорд

1990-е (1996 — 1999)

7-1

2000-е (2000 — 2009)

33-5-1

2010-е (2010 — 2019)

17-7

2020-е (2020)

3-4
Алексей Олейник. Фото Global Look Press
Алексей Олейник.
Фото Global Look Press

Второй по победам в UFC после 40 лет

Бойцы старше 40 лет с наибольшим количеством побед в UFC

Имя, фамилия

Возраст (на момент последней победы)

Весовая категория

Годы выступлений в UFC

Победы (после 40 лет)

1.

Рэнди Кутюр, США

46

до 93,0 кг, свыше 93 кг

1997, 2000, 2001-2011

8

2-3.

Алексей Олейник, Россия

44

свыше 93 кг

2014-2022

6

2-3.

Андрей Орловский, Белоруссия

43

свыше 93 кг

2000-2008, 2014 — н.в.

6

4.

Франсиско Триналдо, Бразилия

43

до 70,3 кг, до 77,1 кг

2012 — н.в.

5

5-6.

Дэн Хендерсон, США

45

до 83,9 кг, до 93,0 кг

1998, 2007-2009, 2011-2016

4

5-6.

Марк Хант, Новая Зеландия

43

свыше 93 кг

2010-2018

4

Входит в топ-5 по сабмишенам в истории

У Олейника 47 побед болевыми и удушающими приемами, и по этому показателю он далеко впереди всех российских бойцов. Более того, по количеству побед сабмишенами он один из лучших в мире — причем за всю историю ММА. На первом месте — рекордсмен смешанных единоборств по количеству боев Трэвис Фултон.

Бойцы с наибольшим количеством побед сабмишенами в истории ММА

Имя, фамилия

Годы карьеры

Кол-во побед сабмишенами

Рекорд

1.

Трэвис Фултон, США

1996 — н.в.

104

257-54-10-1

2-3.

Дэн Северн, США

1994-2012

54

101-19-7

2-3.

Джереми Хорн, США

1996-2015

54

91-22-5-1

4.

Алексей Олейник, Россия

1996 — н.в.

46

60-17-1

5.

Икухиса Минова, Япония

1996 — н.в.

41

65-44-8

***

UPD, 11 октября, 19:00 мск: Олейник сообщил ТАСС, что UFC предложили ему новый бой.

«Контракт закончился еще в апреле. Меня попросили подраться сверх контракта, я подрался. Что дальше, пока не знаю, не решил. UFC уже предложил [новый бой]», — сказал ветеран ММА.

Алексей Олейник
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