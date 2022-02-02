«Эй, Витор! Иисуса не существует». Майкл Биспинг много лет глумится над бойцами, приплетающих Бога

Создал пару шедевров острой сатиры.

Обращение к Всевышнему — один из самых регулярных фрагментов любого октагон-интервью в UFC. Выиграл боец — он благодарит Бога за помощь, проиграл — за преподанный урок и шанс.

Иногда обращения к Господу делаются бойцами даже во время празднования досрочной победы, что делает ситуацию, мягко говоря, абсурдной. Как-то Кошмо Алешандре отправил Сейджа Норткатта в страшный нокаут (пусть это происходило и не в UFC), раскрошив его скулы и челюсть, и тут же бросился жестами показывать публике, что это не его заслуга, а — Господа бога.

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Норткатта в итоге повезли на сложнейшую 18-часовую операцию, по ходу которой сингапурские врачи извлекли из его рта больше 30 осколков от поврежденных лицевых костей. В мае будет уже ровно три года, как он не дерется после того нокаута.

Приплетание Бога стали в ММА уже настолько обычным делом, что никто давно не обращает на это внимания — говорят и говорят, кому от этого хуже? Ну или почти никто. Самый озорный трештокер в истории UFC Майкл Биспинг давно подвизался на разгроме этого явления, даже создав несколько шедевров социальной сатиры.

Мы решили собрать несколько самых смешных и ругательных примеров критики Биспинга бойцов, приплетающих Бога к своим поединкам.

Разнос Нейта Маркуадта. «Бро, скажи, что любишь свою семью, поздравь соперника, но не запихивай мне Иисуса в глотку»

«Каждый раз, когда он проигрывает, его высокомерие не дает ему сказать: «Я проиграл, потому что мой соперник был лучше», — обрушился на Маркуадта Биспинг во время своего подкаста «Believe You Me». — Вместо этого он говорит: «Это была божья воля, Бог решил преподать мне урок». Господи, я просто не понимаю это высокомерие. То есть, не лучший боец сегодня победил, а Бог вошел в клетку и преподал тебе урок поражением в UFC.

Если он, правда, так думает, то выжил из своего чертова ума. Даже если Бог существует, окей, представим, что где-то на облаках сидит парень и думает о Нейте Маркуадте и его предстоящем бое в UFC: «Да, ему нужно учиться тренироваться получше и поусерднее. Я применю мою магию и сделаю так, чтобы соперник побил Нейта, и это будет ему знаком. Он воспримет эту взбучку как мое послание ему». Господи Иисусе, разве это не высокомерие другого уровня?

Если это, правда, божья воля, то Богу следует собраться и заняться реальными делами. Все эти приплетания Бога после боя — это какая-то гребаная проповедь. Мы бойцы, мы развлекаем аудиторию, и кому-то наша работа нравится. Но так или иначе, мы не меняем мир. Мы не лечим рак. Мы просто выходим в клетку и избиваем друг друга. Некоторые ребята, вроде Витора (Белфорта — прим.), берут микрофон и начинают разглагольствовать об Иисусе, о том, как важно быть хорошим, но я знаю всех этих ребят. Они подонки и отморозки, абсолютные лицемеры. Но при этом прыгают к микрофону и им хватает наглости проповедовать.

Бро, ты боец в клетке. Гребаный боец в клетке. Ты не священник, не политик, ты не лечишь рак, поэтому прекрати эти проповеди. Скажи: «Я люблю мою семью» или «Не дождусь, когда смогу увидеться с моими детьми», поздравь соперника, поблагодари зрителей. Но не запихивай б*** мне в глотку Иисуса. Не рассказывай, как мне жить, потому что меня это бесит".

Эпопея с Витором Белфортом. Сказал религиозному бразильцу на взвешивании, что Иисуса не существует

Бой с Витором Белфортом, в результате которого Биспинг навсегда лишился глаза, даже спустя почти 10 лет по-прежнему не дает ему покоя. Британец не может простить Белфорту лицемерия — бразилец везде рассказывает об Иисусе и добрых делах, а сам выходит под стероидами забирать здоровье у чистых бойцов.

Как-то на подкасте Джо Рогана Биспинг рассказал об инциденте с Белфортом на взвешивании.

Майкл Биспинг: «Витор на взвешивании был похож на невероятного Халка. Понимаешь, когда ты профессиональный боец, то тебя не должно пугать тело соперника. Если ты будешь смотреть на него и думать: «Б***, какие мышцы», то проиграешь. Но здесь это выглядело даже не страшно, а смешно.

Я помню, во время стердауна он начал приближаться ко мне и подвел кулаки почти к моему носу. Я не религиозный парень, хотя уважаю любые другие мнения по этой теме. Но Витор — крайне религиозен. Когда он начал тыкать мне кулаком уже в нос, я сказал ему: «Витор, подойди чуть ближе. Мне надо тебе кое-что сказать».

Он наклонился ко мне и я шепнул: «Витор, Иисуса не существует. Его нет».

Джо Роган: «И что он ответил?»

Майкл Биспинг: «Какое-то дерьмо по-португальски».

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Недавно на своем Youtube-канале Биспинг снова прошелся по Белфорту:

«Этот человек — кусок дерьма, в этом нет никаких сомнений. Вот, кстати, интересная особенность его характера — он боец-булли (хулиган — прим.). Боец-молоток. Если он ловит свою волну, он забивает любого. Но если сталкивается с трудностями, то ищет возможность сдаться, свернуться в клубочек. Это типаж бойца-молотка, но не бойца-гвоздя. Понимаю, сейчас начнут визжать на меня: «Это же легенда!», но я говорю, как есть — Витор Белфорт обсирался от страха всякий раз, когда пропускал тяжелый удар или сталкивался с реальными трудностями».

Рич Франклин. Хотел ударить его за то, что тот слишком много упоминал Бога

Пару лет назад досталось от Биспинга за неуместное упоминание Создателя и бывшему чемпиону в среднем весе Ричу Франклину. Во время общения с болельщиками на портале Reddit британец дважды поднял свою любимую тему.

Фан: «Что за все эти годы выступлений тебя бесило больше всего?»

Майкл Биспинг: «То, что люди спустя все эти годы по-прежнему произносят мою фамилию как «Bizz-ping». И второе — то, что бойцы благодарят Иисуса за помощь в бою в клетке»

Фан 2: «Майкл, был ли боец, с которым ты всегда хотел подраться, но не получилось?»

Майкл Биспинг: «Да. Я всегда хотел подраться с Ричем Франклином. Он был чемпионом, когда я попал в UFC, я уважал его. Плюс — он многовато болтал о боге, и я хотел треснуть его за это».

Победа над Люком Рокхольдом и взятие титула. Перед боем выдал пророческий антирелигиозный монолог

4 июня 2016-го одноглазый и 37-летний Майкл Биспинг спустя 27 поединков в UFC завоевал-таки пояс промоушена, сенсационно нокаутировав на коротком уведомлении Люка Рокхольда.

За две недели до поединка Майкл, шедший у букмекеров огромным андердогом (6,75 на победу) выдал на Sirius Radio острословный сатирический монолог, в котором поставил веру в себя выше веры в Бога.

«Я не назову себя глубоко верующим. В последнее время в моей жизни происходят определенные вещи, которые заставили меня задуматься: «Может быть, они происходят не просто так». Теперь мне выпала эта возможность (подраться с Рокхольлом за титул — прим.) и я собираюсь воспользоваться ей, верите ли вы мне или нет.

Дайте мне объяснить это следующим образом. Если кто-то верит — и я не хочу показаться неуважительным к религиозным людям — что 2 000 лет назад сын Бога спустился на Землю и убил себя за наши грехи, и он может ходить по воде, и есть Бог, который наблюдает за нами сверху, и если ты встанешь на колени и помолишься ему, то что-то изменится — если вы верите во все это, то сможете поверить и в то, что через две недели я б*** нокаутирую Люка Рокхольда".

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Прогноз сошелся с максимальной точностью — британец потушил свет сопернику левым хуком в первом раунде и вопреки всему стал чемпионом.