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«Эй, Витор! Иисуса не существует». Майкл Биспинг много лет глумится над бойцами, приплетающих Бога

Майкл Биспинг много лет глумится над бойцами, приплетающих Бога
Никита Горшенин
Корреспондент
Майкл Биспинг.
Фото Instagram
Создал пару шедевров острой сатиры.

Обращение к Всевышнему — один из самых регулярных фрагментов любого октагон-интервью в UFC. Выиграл боец — он благодарит Бога за помощь, проиграл — за преподанный урок и шанс.

Иногда обращения к Господу делаются бойцами даже во время празднования досрочной победы, что делает ситуацию, мягко говоря, абсурдной. Как-то Кошмо Алешандре отправил Сейджа Норткатта в страшный нокаут (пусть это происходило и не в UFC), раскрошив его скулы и челюсть, и тут же бросился жестами показывать публике, что это не его заслуга, а — Господа бога.

Норткатта в итоге повезли на сложнейшую 18-часовую операцию, по ходу которой сингапурские врачи извлекли из его рта больше 30 осколков от поврежденных лицевых костей. В мае будет уже ровно три года, как он не дерется после того нокаута.

Приплетание Бога стали в ММА уже настолько обычным делом, что никто давно не обращает на это внимания — говорят и говорят, кому от этого хуже? Ну или почти никто. Самый озорный трештокер в истории UFC Майкл Биспинг давно подвизался на разгроме этого явления, даже создав несколько шедевров социальной сатиры.

Мы решили собрать несколько самых смешных и ругательных примеров критики Биспинга бойцов, приплетающих Бога к своим поединкам.

Разнос Нейта Маркуадта. «Бро, скажи, что любишь свою семью, поздравь соперника, но не запихивай мне Иисуса в глотку»

«Каждый раз, когда он проигрывает, его высокомерие не дает ему сказать: «Я проиграл, потому что мой соперник был лучше», — обрушился на Маркуадта Биспинг во время своего подкаста «Believe You Me». — Вместо этого он говорит: «Это была божья воля, Бог решил преподать мне урок». Господи, я просто не понимаю это высокомерие. То есть, не лучший боец сегодня победил, а Бог вошел в клетку и преподал тебе урок поражением в UFC.

Если он, правда, так думает, то выжил из своего чертова ума. Даже если Бог существует, окей, представим, что где-то на облаках сидит парень и думает о Нейте Маркуадте и его предстоящем бое в UFC: «Да, ему нужно учиться тренироваться получше и поусерднее. Я применю мою магию и сделаю так, чтобы соперник побил Нейта, и это будет ему знаком. Он воспримет эту взбучку как мое послание ему». Господи Иисусе, разве это не высокомерие другого уровня?

Если это, правда, божья воля, то Богу следует собраться и заняться реальными делами. Все эти приплетания Бога после боя — это какая-то гребаная проповедь. Мы бойцы, мы развлекаем аудиторию, и кому-то наша работа нравится. Но так или иначе, мы не меняем мир. Мы не лечим рак. Мы просто выходим в клетку и избиваем друг друга. Некоторые ребята, вроде Витора (Белфорта — прим.), берут микрофон и начинают разглагольствовать об Иисусе, о том, как важно быть хорошим, но я знаю всех этих ребят. Они подонки и отморозки, абсолютные лицемеры. Но при этом прыгают к микрофону и им хватает наглости проповедовать.

Бро, ты боец в клетке. Гребаный боец в клетке. Ты не священник, не политик, ты не лечишь рак, поэтому прекрати эти проповеди. Скажи: «Я люблю мою семью» или «Не дождусь, когда смогу увидеться с моими детьми», поздравь соперника, поблагодари зрителей. Но не запихивай б*** мне в глотку Иисуса. Не рассказывай, как мне жить, потому что меня это бесит".

Эпопея с Витором Белфортом. Сказал религиозному бразильцу на взвешивании, что Иисуса не существует

Бой с Витором Белфортом, в результате которого Биспинг навсегда лишился глаза, даже спустя почти 10 лет по-прежнему не дает ему покоя. Британец не может простить Белфорту лицемерия — бразилец везде рассказывает об Иисусе и добрых делах, а сам выходит под стероидами забирать здоровье у чистых бойцов.

Как-то на подкасте Джо Рогана Биспинг рассказал об инциденте с Белфортом на взвешивании.

Майкл Биспинг: «Витор на взвешивании был похож на невероятного Халка. Понимаешь, когда ты профессиональный боец, то тебя не должно пугать тело соперника. Если ты будешь смотреть на него и думать: «Б***, какие мышцы», то проиграешь. Но здесь это выглядело даже не страшно, а смешно.

Я помню, во время стердауна он начал приближаться ко мне и подвел кулаки почти к моему носу. Я не религиозный парень, хотя уважаю любые другие мнения по этой теме. Но Витор — крайне религиозен. Когда он начал тыкать мне кулаком уже в нос, я сказал ему: «Витор, подойди чуть ближе. Мне надо тебе кое-что сказать».

Он наклонился ко мне и я шепнул: «Витор, Иисуса не существует. Его нет».

Джо Роган: «И что он ответил?»

Майкл Биспинг: «Какое-то дерьмо по-португальски».

Недавно на своем Youtube-канале Биспинг снова прошелся по Белфорту:

«Этот человек — кусок дерьма, в этом нет никаких сомнений. Вот, кстати, интересная особенность его характера — он боец-булли (хулиган — прим.). Боец-молоток. Если он ловит свою волну, он забивает любого. Но если сталкивается с трудностями, то ищет возможность сдаться, свернуться в клубочек. Это типаж бойца-молотка, но не бойца-гвоздя. Понимаю, сейчас начнут визжать на меня: «Это же легенда!», но я говорю, как есть — Витор Белфорт обсирался от страха всякий раз, когда пропускал тяжелый удар или сталкивался с реальными трудностями».

Рич Франклин. Хотел ударить его за то, что тот слишком много упоминал Бога

Пару лет назад досталось от Биспинга за неуместное упоминание Создателя и бывшему чемпиону в среднем весе Ричу Франклину. Во время общения с болельщиками на портале Reddit британец дважды поднял свою любимую тему.

Фан: «Что за все эти годы выступлений тебя бесило больше всего?»

Майкл Биспинг: «То, что люди спустя все эти годы по-прежнему произносят мою фамилию как «Bizz-ping». И второе — то, что бойцы благодарят Иисуса за помощь в бою в клетке»

Фан 2: «Майкл, был ли боец, с которым ты всегда хотел подраться, но не получилось?»

Майкл Биспинг: «Да. Я всегда хотел подраться с Ричем Франклином. Он был чемпионом, когда я попал в UFC, я уважал его. Плюс — он многовато болтал о боге, и я хотел треснуть его за это».

Победа над Люком Рокхольдом и взятие титула. Перед боем выдал пророческий антирелигиозный монолог

4 июня 2016-го одноглазый и 37-летний Майкл Биспинг спустя 27 поединков в UFC завоевал-таки пояс промоушена, сенсационно нокаутировав на коротком уведомлении Люка Рокхольда.

За две недели до поединка Майкл, шедший у букмекеров огромным андердогом (6,75 на победу) выдал на Sirius Radio острословный сатирический монолог, в котором поставил веру в себя выше веры в Бога.

«Я не назову себя глубоко верующим. В последнее время в моей жизни происходят определенные вещи, которые заставили меня задуматься: «Может быть, они происходят не просто так». Теперь мне выпала эта возможность (подраться с Рокхольлом за титул — прим.) и я собираюсь воспользоваться ей, верите ли вы мне или нет.

Дайте мне объяснить это следующим образом. Если кто-то верит — и я не хочу показаться неуважительным к религиозным людям — что 2 000 лет назад сын Бога спустился на Землю и убил себя за наши грехи, и он может ходить по воде, и есть Бог, который наблюдает за нами сверху, и если ты встанешь на колени и помолишься ему, то что-то изменится — если вы верите во все это, то сможете поверить и в то, что через две недели я б*** нокаутирую Люка Рокхольда".

Прогноз сошелся с максимальной точностью — британец потушил свет сопернику левым хуком в первом раунде и вопреки всему стал чемпионом.

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