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Сегодня, 18:15

Американский боец-тяжеловес обожает вязать крючком. У него даже есть свой бренд одежды

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Морис Грин.
Морис Грин.
Фото Соцсети Мориса Грина
Морис Грин провалился в UFC, но в вязании он точно лучший.

В ночь на 8 апреля в Лас-Вегасе состоится турнир PFL 2, в карде которого выступит бывший боец UFC Морис Грин. Американец проведет второй поединок в организации, а его соперником станет бразильский боец Марсело Нуньес.

Карьера в UFC у Грина не удалась: Грин покинул промоушен с рекордом 4-4, а российским болельщикам он мог запомниться досрочными поражениями от Алексея Олейника и Сергея Павловича. В PFL Морис пока тоже не блещет — в дебюте он проиграл еще одному россиянину, Денису Гольцову. При этом Грин — основной спарринг-партнер нового чемпиона UFC в тяжелом весе Джона Джонса. Морис уже давно помогает Боунсу и работал с ним в том числе в лагере перед боем против Сириля Гана.

Морис Грин.
Соцсети Мориса Грина, Фото Соцсети

Но самая интересная деталь в жизни Грина — не плотное сотрудничество с Джонсом, а хобби американца, который еще в 2009 году увлекся вязанием крючком. Тогда Морис еще не был бойцом ММА, но уже ходил в зал Start BJJ в Сент-Клауде, Миннесота, где тренировался по кикбоксингу и смешанным единоборствам, но не делал на спорт большую ставку. По словам Грина, в то время он предпочитал тусовки, алкоголь и наркотики и тренировался только для того, чтобы похудеть (вес доходил до 150 кг), а также выпустить негативную энергию. Параллельно он работал в банке, но со временем уволился, чтобы стать бойцом на полную ставку.

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Из-за проблем с весом Грину было непросто подобрать себе вещи нужного размера. Однажды во время обеденного перерыва на работе Морис заметил женщину, вяжущую шарф. Он попросил показать, как это делать, а затем самостоятельно научился по видеоурокам на YouTube. Следующие десять лет Морис оттачивал скиллы вязания по дороге на работу, во время обеденных перерывов и прямо во время работы в колл-центрах.

Морис Грин.
Соцсети Мориса Грина

Сейчас Грин вяжет круче многих бабушек, за что и получил прозвище The Crochet Boss (босс вязания крючком — с английского). Американец даже извлек из этого хобби пользу для себя как профессионального бойца.

«Я делаю это, чтобы не думать о поединке. При вязании крючком вы можете думать только о том, будете ли вязать лицевой стежок, изнаночный стежок, лицевую петлю, изнаночную петлю, какой стежок вы бы ни делали. Так что у меня не остается дополнительной энергии думать еще и о том, что случится в бою. Часто именно поэтому я много вяжу крючком во время бойцовской недели», — рассказывал Грин в интервью The Athletic.

По оценке Грина, он связал крючком более 500 вещей, в том числе повязки на голову и шапочки для младенцев. «Я вяжу офигенные штуки. Это не похоже на вещи от бабули», — заявлял Грин в разговоре с Startribune.

Шапка, которую сшил Морис Грин.
Соцсети Мориса Грина

Боец даже монетизировал хобби: он связал собственную линию одежды и продает ее в локальных магазинах с рукодельными вещами. Посетители таких магазинов могут приобрести шарфы, шапки и другие аксессуары, которые связал лично Морис. Название бренда Грина совпадает с его прозвищем — The Crochet Boss. Раньше боец продавал вещи на собственном сайте, но теперь перенес бизнес в офлайн. Там цены кусались: например, шапки стоили приблизительно 7 000 рублей, а женские повязки для головы — 2800.

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