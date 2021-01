«Нас просили не ходить в фавелы. Мы сразу взяли такси и отправились туда». Незабываемая поездка Хабиба в Бразилию

Чемпион Brave Эльдар Эльдаров рассказал «СЭ», как они с Нурмагомедовым взбе сили огромную южноамериканскую страну.

С Эльдаром Эльдаровым мы беседовали почти два часа, и историй он рассказал столько, что хватит на несколько текстов. Первый мы опубликовали в среду — как 20-летний Эльдаров благодаря знанию английского помог Хабибу Нурмагомедову подписать контракт с UFC.

Сегодня же - история о том, как Нурмагомедов и Эльдаров ездили в Бразилию в январе 2013 года - на бой Хабиба с Тиаго Таваресом.

У Нурмагомедова к тому времени уже была своя фишка - папаха, которую он купил в аэропорту Махачкалы перед вылетом в США. Друзья решили, что одной фишки мало, и Эльдар предложил сделать провокационную футболку с надписью «If sambo was easy it would be called jiu jitsu» («Если бы самбо было легким, его бы называли джиу-джитсу»). Хабиб, уже тогда прекрасно понимавший законы рынка, согласился.

«Мы вместе с Хабибом ходили на дзюдо, два года занимались, - говорит Эльдаров в интервью «СЭ». - У одного из тренеров была майка с надписью «If judo was easy it would be called football», что в переводе значит «Если бы дзюдо было легким, его бы называли футболом». Так мне и пришла в голову эта идея. Тогда обсуждалась вся эта тема с джиу-джитсу, везде писали про Тиагу Тавареса и его черный пояс. Я тогда бредил всем этим, читал комментарии на Sherdog, на иностранных форумах. Люди писали: «Давай, задуши этого самбиста, джиу-джитсу — сила!» Видимо, на эмоциях решил их вот так наказать. Предложил Хабибу сделать футболку, он ответил: «Давай!» Я пошел, купил футболку, сделал на ней печать. Правда, она была с длинными рукавами, так что рукава мне пришлось ножницами обрезать. Такая гангстерская футболка получилась».

Реакция бразильских болельщиков была крайне негативной. Как Хабиб вспоминал в книге #Khabibtime, ему выделили охрану, а когда он выходил на бой, зрители, собравшиеся на арене в Сан-Паулу, скандировали: «Ты умрешь!»

«Нам было интересно, но мы не ждали такой реакции, - вспоминает Эльдаров. - Хабиб сказал мне перед взвешиванием: «Дашь мне майку, когда встану на весы». Я еще снимал все это, немного замешкался, отдал ему. Он сфоткался, и мы ушли. Интернета у нас не было, пока мы не доехали до отеля. Ехали мы 40 минут. Когда включили интернет, увидели, что там творится что-то невероятное. Хабибу одноклубники из Америки писали: «Ты что натворил? Бразильцы угрожают, говорят, что они тебе этого не простят!» Американцы, видимо, впечатлительные в этом плане. Говорили нам: «Не выходи из комнаты, будь осторожнее, ты их оскорбил». А что для дагестанца тут такого? Мы смеялись. Нам говорили: «Не ходите в фавелы», а мы сразу же взяли такси и поехали посмотреть, что это такое. Бразильский филиал компании Bad Boy был нашим спонсором, и там якобы обиделись на Хабиба. Менеджер Сэм Корден тоже писал: «Зачем вы это сделали?» Мы тогда ответили Сэму: «Найдем другого спонсора, ничего страшного».

Фавелы произвели на Нурмагомедова и Эльдарова гнетущее впечатление.

«Если честно, там неприятная обстановка, - говорит Эльдаров. - Людям нечего есть, нечего носить, живут в картонных домах. Я начал ценить свою жизнь, понимать, что у меня все хорошо. То, что там опасно, мы поняли, как только туда заехали. Мы-то не выходили из машины. Люди провожали машину взглядом, смотрели, кто приехал. Таксист за рулем дрожал. Мутная атмосфера там».

Несмотря на давление трибун, Хабиб одержал убедительную победу. Это его самая быстрая победа не только в UFC, но и в ММА вообще. И его самый брутальный нокаут. Нурмагомедов отправил Тавареса на пол апперкотом, а потом жестко добил, нанеся 17 ударов. Поединок был остановлен на отметке 1:55 первого раунда. Видео нокаута - на 00:34:

16 января Эльдаров (12-1) проведет бой - на «WOW-арене» в Красной Поляне он будет защищать титул чемпиона Brave в суперлегком весе (до 74,7 кг) в поединке с бразильцем Леонардо Мафрой (15-5).