«Тормози! Шутишь, что ли?!» Как 20-летний боец организовал переход Хабиба в UFC

Контракт распечатали в интернет-кафе.

Эльдар Эльдаров — воспитанник Абдулманапа Нурмагомедова. Сейчас ему 29, но он уже несколько лет тренирует сразу две сборные Бахрейна — по ММА и по вольной борьбе. При этом бойцовскую карьеру Эльдар не забросил. Весной 2019-го он стал чемпионом Brave в суперлегком весе (до 74,7 кг).

16 января он будет защищать титул в Сочи — на турнире Brave CF 46. Соперник — бразилец Леонардо Мафра (15-5). Причем если бы Хамзат Чимаев не перешел в UFC, скорее всего, противником Эльдарова стал бы именно он. По словам Эльдара, планировалось, что Хамзат выступит на шоу Brave в Стокгольме, а в случае победы бросит ему вызов. Дагестанец уже собирался ехать в Хасавюрт — тренировать вольную борьбу под Чимаева, однако Хамзат подписал контракт с UFC.

Эльдаров — хороший друг Хабиба Нурмагомедова и сыграл огромную роль в том, что тот стал бойцом UFC. При этом в августе 2009-го между ними состоялся бой. Он занесен и в статистику Хабиба, и в статистику Эльдара. Везде указано, что Нурмагомедов победил во втором раунде техническим нокаутом. На самом же деле, как говорит Эльдаров, будущий чемпион UFC выиграл болевым на руку.

— Я должен был выступать на чемпионате Дагестана по вольному самбо в Агвали, — рассказывает Эльдаров. — Уже прошел процедуру взвешивания, должен был выступать в категории до 74 кг. А там профессиональные бои проводили в финальной части соревнований. Шамиль Завуров вечером позвонил, сказал: «Тут один парень слетел с боя, нужен соперник для человека, из Чечни приехал. Выступишь?» Я подумал: «Почему нет?» Я мечтал начать профессиональную карьеру, дал согласие. На следующий день пришел настроенный на бой, выиграл треугольником. Хабиб тоже проводил бой и тоже выиграл. После этого объявили: «Турнир-четверка, финалисты вызываются на бой». Я и не знал, что это турнир. Получилось, что мы с Хабибом оказались в финале. Подошли к Абдулманапу, спросили: «Что делать? Вчера ночевали вместе, а теперь драться надо». Он всегда в таких случаях говорил: «Я должен знать, кто в зале лучший. Деритесь, вы же в зале деретесь». Вышли с Хабибом, как на очередной спарринг в зале.

— То есть это была не драка?

— Нет, мы вышли, сделали хороший спарринг, как в зале.

— Но это был не договорной бой?

— Нет, я тоже старался победить.

В ноябре 2011-го Хабиб подписал контракт с UFC. Тогда бойцов просили заполнить анкеты (они публиковали на официальном сайте лиги), где был такой вопрос: «Кто для вас главный герой?» Нурмагомедов на него ответил так: «Эльдар Эльдаров».

— Почему он вас указал, знаете? — спрашиваю Эльдарова.

— Знаю, конечно. Это был период его подписания с UFC. Тогда все переговоры были через меня. Так получилось, что контракт пришел мне на почту. Мы на радостях поехали все сканировать и подписывать. Хабиб не верил. Я ему ночью позвонил, сказал, что пришел контракт. Он говорил: «Да ты шутишь, не ври!» Он потом рассказал, что не спал до самого утра. Приехал за мной в 6 утра, стал сигналить, кричать: «Поехали!» (распечатывать контракт они поехали в интернет-кафе. — Прим. «СЭ»). Это было для всего российского ММА большим шоком. Долгое время у нас не было бойца в UFC. Хабиб тогда на радостях в эту анкету вписал мое имя. Ну, я за него писал, он мне говорил, что делать. Передал ему вопрос «Кто для вас герой?», он говорит: «Пиши, что Эльдар Эльдаров». Я ему: «Ты серьезно?», он мне: «Да». Ну я и написал. Я не знал, для чего была эта анкета, а потом оказалось, что для официального сайта.

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— Вы организовали этот переход, потому что у вас была связь с Сэмом Корденом, человеком, который через некоторое время стал менеджером Хабиба. Как связались с Сэмом? Вам ведь тогда всего-то 20 лет было.

— Я владел английским, сидел на Facebook, когда в Дагестане, наверное, мало кто знал про эту сеть. Интересовался, видел, что есть клуб K-Dojo в Нью-Джерси, видел, что там тренируются наши бойцы. Получилось наладить связь, было общение. Я интересовался, как там занимаются наши и американцы. В один момент мне сказали: «Знаешь, у нас есть компаньон, который работает с Даной Уайтом. Что, если подписать Шамиля Завурова в UFC?» Мне нужно было время, чтобы спросить у Шамиля. Он тогда был чемпионом М-1 и ответил, что Вадим Финкельштейн (президент M-1 Global) его не отпустит. Может, он тогда и не поверил в серьезность предложения. Тогда я предложил им Хабиба. Мы-то все занимались с ним и понимали его перспективы. Мне сказали: «Но о нем нет никакой информации, нет видео, рекорда». Я предложил: «Если мы все это соберем, сможете организовать?» Ответили, что могут попробовать. Тогда я загорелся делом. Мы начали снимать ролики, хайлайты, видеоблоги, которые никто тогда не снимал. Кидали им ссылки. Получилось выйти на Sherdog. У Хабиба много боев, которых не было на Sherdog. Нас попросили заполнить анкету, список боев, прислать видео. Я все заполнил, нашу заявку приняли. Привели рекорд в порядок, наснимали видео, все отправили. И в один прекрасный день нам сообщили, что есть контракт на шесть боев.

— И вы сразу без раздумий все подписали?

— В целом — да. Хотя даже тогда Абдулманап говорил: «Почитайте контракт. Что они делают в случае травмы? Будет ли медицинская страховка?» Он всегда был требовательным в этом плане. Не помню, в какой момент, но мы столкнулись с такой проблемой — у Хабиба была травма. Родственники, друзья скидывались, чтобы помочь сделать операцию. Абдулманап был дальновидным в этом плане.

— Первые слова Хабиба после того, как вы сообщили ему о пришедшем контракте?

— Он сказал: «Да нет, тормози! Шутишь, что ли?» Точно дословно не помню, но он мне не поверил. Пришлось ему доказывать, что это правда, а не шутка.