«Я здесь держу все. Плати мне». Хабиб вспоминает безумную встречу с 10-летним вымогателем из Дагестана

Дагестан-лайф.

Хабиб Нурмагомедов всегда был фактурным и тонким рассказчиком, умеющим замечать маленькие истории. То чемпион расскажет про бабушку, которая подошла к нему в 5 утра на зарядке, то вспомнит случайного товарища из далекой юности, которого он как-то обогнал на кроссе, то поделится случаем из очереди в калифорнийском супермаркете, где он сделал замечание быковатому гражданину.

Особенно колоритными у Хабиба получается рассказы о дагестанской повседневности. Как-то Нурмагомедов в разговоре с Youtube-каналом Anatomy of a Fighter мимоходом вспомнил встречу со странным мальчиком-вымогателем в Махачкале.

«Ко мне подошел как-то паренек в Дагестане: «Хабиб, я здесь держу все. Ты должен платить мне». Маленький паренек, совсем маленький. Я спрашиваю: «Что ты держишь здесь, парковку? Что?»

А ему лет 10. Уши все переломанные, раздавленные какие-то, как будто он борется уже лет 20. «Ты должен заплатить. Ты поставил здесь машину — значит, плати». Я смеялся, как сумасшедший. Говорю ему: «Сколько я должен заплатить?».

Он называет сумму, это где-то 10 долларов (интервью американскому подкасту. — Прим. «СЭ»). Говорю: «Дорого у тебя. Скинь немного, до 5-6 долларов. 10 много тебе будет». Он отвечает: «У меня мама болеет. Заплати мне». И я сказал: «Ладно, я заплачу». Безумие... Но это Дагестан, брат. Дагестан-лайф".