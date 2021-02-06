«Хабиб помог 50 наркозависимым. Приходит, разговаривает с ними». Такого о чемпионе UFC вы еще не знали

Когда личная беседа важнее денежной помощи.

Магомедзаид Заидов — боец из зала Хабиба Нурмагомедова, выступающий в его промоушене Eagle FC. Он попал в нетипичную для дагестанских бойцов беду — угодил в яму наркозависимости, в которой находился 7-8 лет.

«Спорт-Экспресс» сделал большой материал о Магомедзаиде, где он откровенно рассказал о том, как стал наркоманом и что помогло ему победить зависимость. В рассказ Заидова вошла удивительная деталь о том, как наркозависимым в Дагестане помогает чемпион в легком весе UFC Хабиб Нурмагомедов.

«Хабиб сам очень тесно вовлечен в процесс оказания помощи наркозависимым, — говорит Заидов в интервью «СЭ». — Очень многим людям помог. Человек 50, которым он помог реабилитироваться. И финансово им помогает, и есть такие сложные люди, для которых необходимо какое-то авторитетное лицо, которое бы обратилось к нему, смотивировало.

Хабиб уделял свое время, приходил, уделял внимание, разговаривал с ними. Это даже больше стоит, чем финансовая помощь. Финансовая помощь, когда она излишняя, как откуп идет. А внимание, которое человек уделяет, дорогого стоит. Хабиб этим очень многим помог, ребятам с района, с которыми вместе рос".

Хабиб не распространяется о своей благотворительной деятельности. Однако ровно год назад в Каспийске он провел турнир по футболу среди незрячих. Материал об этом можно прочитать здесь.

Полная текстовая версия интервью с Заидовым выйдет на сайте «СЭ» уже в воскресенье. Пока же интервью можно посмотреть в видеоформате — на Youtube-канале «Ушатайка». Сейчас Заидову 28 лет, и у него есть собственный центр по реабилитации — «Решение».