Бокс/ММА
UFC Bellator PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА
RCC

14 декабря, 23:45

«Судьи не прогнулись под Федора!» Шлеменко победил Токова и дал жесткое интервью

Шлеменко после победы над Токовым обратился к Федору Емельяненко
Отдел единоборств «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Шлеменко победил Анатолия Токова в главном бою RCC 21 в Екатеринбурге.
Фото RCC, t.me/rcc_sport, соцсети
Шторм припомнил Емельяненко старые высказывания.

Вечером 14 декабря в Екатеринбург состоялся турнир RCC 21, в главном событии которого Александр Шлеменко победил Анатолия Токова. Бой завершился раздельным решением судей — 29:28, 28:29, 30:27.

Шлеменко удалось взять реванш за поединок шестилетней давности, когда в рамках турнира Bellator он уступил Токову единогласным решением. Сразу после поединка Александр взял микрофон и сказал: «Хочу обратиться к Федору Емельяненко. Федор, привет тебе! С низкой ступеньки на вашу высоту! Хоть немного постоял там!

Спасибо за все, ребята, кто со мной! Несмотря на то, что мы сильно высоко не летаем, мы все равно красавчики!»

Александр Шлеменко. Александр Шлеменко: «Федор дал понять, что мы на разных уровнях. Но у меня нет к нему никакого негатива»

Затем Александра обступили журналисты, и он дал уже более развернутое интервью о своей победы.

«Нет, собой не доволен, не финишировал. Но что выиграл — доволен. Я знал, что я выиграл, но я боялся, понимаешь... Союз ММА — кто его долгое время возглавлял? Кто меня выпнул оттуда, будучи советником? С такой объявой: «Советник покидает свой пост первым». Понимаешь, что судьи могут сделать? И они это делали, но здесь судьи — красавцы. Вопросов к ним нет, молодцы, что не поддались влиянию, короче, не прогнулись.

Александр Шлеменко. «Где я поливал Токова грязью?!» Шлеменко дал огненное интервью про Емельяненко и попытался ему дозвониться

Поэтому обратился к Федору? Конечно. А посмотрите, наберите, сколько про меня было сказано: «беспринципный блогер, бессовестный, не на той ступени». Он же топ! У вас же говорил на «Ушатайке». «Александр топ? Это он для вас топ». Ну, вот и приятно с не топовой ступени достучаться до высоко летающих. Базара нет, не смог нокаутировать, но выиграл.

Я ожидал, что он полезет бороться, и хотел его задушить, честно хочу сказать. Но у него крепкая шея, блин, я два раза прихватывал — его фиг согнешь, здоровый парень.

Я хотел закончить бой в первом раунде, тогда было бы круче передать привет Федору Емельяненко. Привет получился, но такой, не совсем крутой. Хорошо, что Федор Емельяненко не возглавляет Союз ММА, поэтому я выиграл. Вот что могу сказать.

Трилогия? Нет, а зачем? Если он найдет средства, кто мне заплатит больше, чем надо, то пускай. Он здесь хорошо заработал — пусть идет, отдыхает, радуется жизни, подписывается в Америку, или куда он там хочет. Мне он зачем?»

Токов дал интервью уже в раздевалке и заявил, что не согласен с решением третьего судьи, отдавшего Шлеменко все три раунда. Анатолий отметил, что он вышел на поединок без энергии, а на самом деле «должен был переехать Александра».

«Восстановление нормально прошло, просто, может, съел не то, может, еще что-то, — сказал Токов «СЭ». — Вышел на бой вялый, после первого раунда руки поднять не мог. Боем своим, конечно, не доволен — должен был переехать Саню.

Вряд ли дадут [третий бой], Александр не захочет. Слышал, он интервью дал, что откуда-то оттуда с низов поднялся на уровень команды Федора. И говорит подарков больше не будет? Это ему подарок был, чтобы он оттуда вылез! Это его слова — не могу понять, он одно говорит и тут же другое. Мне нужен третий бой, я перееду его (смеется)! Просто шансов ему не дам, я его удосрочу во втором раунде!

Внутри пустота, неудовлетворение, уныние. Ничего хорошего нет сейчас. Когда дали 30:27, я уже понял, что судья из Омска был. Остались ли вопросы к судье? Я думаю, да. Но опять же не я судья, не мне судить. Я сейчас могу говорить, что думаю либо что хочу сказать, а толку? Приеду домой, всю свою работу пересмотрю, сделаю выводы, [разберу] ошибки, и будем двигаться дальше. Если будет бой с Александром — супер, я его перееду. Если не будет — на Александре жизнь не заканчивается, на нем она и не начиналась. Просто этап моей жизни».

Александр Шлеменко
Анатолий Токов
Федор Емельяненко
RCC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Жесткий наезд Ротенберга на судей, удар Тайсона и перелом со смещением. Что произошло после матча Россия 25 - Беларусь
Кузнецов забросил победную шайбу в матче Кубка Первого канала с Белоруссией
Финский профессор раскритиковал Каллас за раздувание мнимой российской угрозы
Опубликованы кадры смертельного наезда Porsche на мальчика с няней в Новой Москве
Ротенберг потребовал разобраться в судействе после матча Кубка Первого канала
Зурабишвили сделала первое заявление по результатам выборов в Грузии
Популярное видео
Ничья Минакова и Джонсона, Папин нокаутировал Харди
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
Перейдет ли Илья Набоков в СКА?
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Штырков забил Хадиса! Экс-боец UFC согнал больше 20 кг

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости