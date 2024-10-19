Бокс/ММА
UFC Bellator PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА
RCC

Сегодня, 00:40

Штырков забил Хадиса! Экс-боец UFC согнал больше 20 кг

Иван Штырков победил Хадиса Ибрагимова на RCC 20
Отдел единоборств «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Иван Штырков — Хадис Ибрагимов.
Фото RCC
Уральский Халк не испытал проблем.

Вечером 18 октября в Екатеринбурге состоялся турнир RCC 20, в главном бою которого встретились Иван Штырков и Хадис Ибрагимов. Бойцы сразились в трехраундовом поединке в весовой категории до 100 кг — для этого боя Ибрагимову пришлось сгонять около 24 кг.

После разведки в первом раунде соперники начали активно обмениваться ударами. Оба нанесли несколько мощных атак, после чего Штырков попытался перевести бой в партер. Он успешно провел тейкдаун, забрав спину Ибрагимова, однако тот сумел выбраться из сложной ситуации и сам попробовал провести удушающий.

Во втором раунде бойцы продолжили перестреливаться, но темп несколько снизился. Хадис, имея преимущество в росте, старался держать дистанцию, в то время как Иван применял свои мощные удары в ближнем бою. Во второй половине отрезка Ибрагимов все же перевел Штыркова в партер, хотя это не длилось долго.

Третий раунд начался с атак на корпус от Штыркова. Он блокировал тейкдаун и стал добивать Хадиса в партере, нанося множество ударов. В результате рефери был вынужден остановить бой. Штырков добился непростой досрочной победы над Ибрагимовым — возможно, его следующим соперником станет Владимир Минеев.

Иван Штырков
Хадис Ибрагимов
ММА
RCC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Смерть Яхьи Синвара изменит ход конфликта на Ближнем Востоке. Что пишут СМИ
Путин сообщил о решении не ехать на саммит стран G20 в Бразилии
Украинского шахматиста дисквалифицировали до 2025 года за пользование телефоном
Месси считает, что Лаутаро Мартинес должен получить «Золотой мяч»
В Санкт-Петербурге арестовали обвиняемую в смерти младенца няню
Министру спорта Дегтяреву отдают всю власть в российском спорте: Тарпищев выдвинул его на пост главы ОКР, Путин поддержал. Что скажет МОК?
Популярное видео
«После удара от Дэвида Хэя словил мутного» Валуев: Холифилд, тюрьма, Дон Кинг
Дубль Мостового и волевая победа «Факела» в Грозном: голы дня РПЛ
Кадровая революция в «Барысе» и побег словака из КХЛ
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Уедет ли Иван Рябкин из «Динамо» в США?
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Вадим Шипачев сыграл 1000-й матч
«Эдмонтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Что будет со Звягиным. «Спартак» — уже не тот?
«Спартак» разгромлен «Динамо», «Магнитка» — «Ак Барсом»
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Премьера третьего сезона шоу «Суперниндзя»
У 17-летнего суперталанта Ивана Рябкина — проблемы
«Вегас» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» Ларионова снова играет зрелищно
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости