Тяжеловес Веселкин победил Баратова на турнире RCC 17

Россиянин Сергей Веселкин техническим нокаутом победил чемпиона Узбекистана Хасанхона Баратова в бою по правилам кикбоксинга на турнире RCC 17 в Екатеринбурге.

Поединок в тяжелом весе завершился после второго раунда, так как команда Баратова приняла решение отказаться от дальнейшей борьбы. У представителя Узбекистана начал заплывать глаз.

Бой-реванш между Александром Шлеменко и Александром Иличем станет главным событием турнира промоушена RCC.