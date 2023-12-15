Олейник победил Родригеса удушающим приемом на турнире RCC 17

Россиянин Алексей Олейник победил бразильца Фернандо Родригеса в бою по правилам ММА на турнире RCC 17 в Екатеринбурге.

Поединок тяжеловесов завершился во втором раунде. Олейник победил удушающим приемом.

На счету 46-летнего россиянина теперь 80 боев в карьере, в которых он одержал 61 победу, 18 поражений и 1 ничья. На счету 36-летнего представителя Бразилии — 22 поединка, 13 побед и 9 поражений.

Бой-реванш между Александром Шлеменко и Александром Иличем станет главным событием турнира промоушена RCC.