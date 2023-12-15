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Сегодня, 19:46

Олейник победил Родригеса удушающим приемом на турнире RCC 17

Ана Горшкова
Корреспондент
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Россиянин Алексей Олейник победил бразильца Фернандо Родригеса в бою по правилам ММА на турнире RCC 17 в Екатеринбурге.

Поединок тяжеловесов завершился во втором раунде. Олейник победил удушающим приемом.

На счету 46-летнего россиянина теперь 80 боев в карьере, в которых он одержал 61 победу, 18 поражений и 1 ничья. На счету 36-летнего представителя Бразилии — 22 поединка, 13 побед и 9 поражений.

Бой-реванш между Александром Шлеменко и Александром Иличем станет главным событием турнира промоушена RCC.

Александр Шлеменко и&nbsp;Александр Илич. Шлеменко — Илич: онлайн-трансляция боя
Алексей Олейник
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