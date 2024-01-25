Сидельников оценил шансы Штыркова победить Вагабова

Шестикратный чемпион мира по боевому самбо и российский боец ММА Кирилл Сидельников прокомментировал поединок Ивана Штыркова и Вагаба Вагабова на турнире RCC 18 в Тюмени.

«В этом бою Вагаб будет чувствовать себя комфортнее, потому что он изначально боксер. У него больше опыта в ударных единоборствах, и как боец он всегда тяготел к бою в стойке. Если посмотреть за развитием Ивана, он значительно прибавил в этом компоненте. У него уже есть опыт выступления в кикбоксинге. Он хорошо выступил в боях с Петром Романкевичем и Владимиром Минеевым, которому оказал достойное сопротивление. Думаю, что бой Штырков — Вагабов будет интересным и адекватным нынешним реалиям. Оба бойца примерно равны, поэтому шансы оценю как 50 на 50. Бойцы хорошо знают друг друга, поэтому все будет решать уровень их готовности», — приводит слова Штыркова MMA.Metaratings.ru.

Штырков в прошлом бою по правилам кикбоксинга проиграл Владимиру Минееву (16-1) единогласным решением судей. Поединок состоялся 18 ноября 2023-го на RED-Арене в Сочи в формате «три раунда по три минуты».

Вагабов в прошлом бою победил Алекса Николсона (15-10) в бою по правилам бокса на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Поединок, который прошел 1 октября 2022-го, проходил в перчатках для ММА и завершился в первом раунде досрочной победой Вагабова нокаутом.