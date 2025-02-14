Гаджи Автомат заявил, что готов бесплатно драться в RCC ради доверия лиги

Российский боец Гаджи «Автомат» Наврузов обратился к менеджменту RCC Hard после поражения от Олега Фомичева в ноябре прошлого года.

«Я провел в лиге RCC 10 раундов, физически я был готов, но столкнулся с психологическим барьером, я этого не скрываю. У меня был страх бить левой рукой, что она опять сломается и я опять полтора года буду восстанавливаться. Я помню, что лига RCC полностью взяла на себя реабилитацию и восстановление. Сейчас я считаю, что психологический барьер я прошел. Я прошу вас предоставить мне бой за любые контрактные условия, с любым соперником, хоть совершенно бесплатно», — приводит слова Наврузова пресс-служба RCC.

Спортсмен отметил, что хочет вернуть доверие лиги своим трудом и боем.

Два дня назад Гаджи также сообщил, что хочет взять реванш у Олега Фомича. В ответ глава RCC Hard Николай Клименко заявил, что второй бой лиге не интересен и Наврузову нужно доказать хорошим поединком, что он все еще в хорошей форме.

9 ноября Гаджи проиграл Фомичеву на турнире RCC Hard 11. Бой проходил на голых кулаках.