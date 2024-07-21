RCC анонсировал реванш Минеева и Штыркова по правилам ММА

Российские бойцы Владимир Минеев и Иван Штырков могут провести поединок по правилам ММА, сообщает RCC.

По данным пресс-службы турнира, предварительная дата боя — 19 октября 2024 года. Также есть вероятность, что в поединке Штыркова и Минеева на кону будет стоять специальный пояс — RCC x Fight Night.

21 июля Минеев победил Магомеда Исмаилова в поединке по правилам бокса и стал чемпионом Pulse UP в первом тяжелом весе.

В ММА 34-летний Минеев провел 18 боев (16 побед, 1 ничья и 1 поражение). Осенью 2023 года Владимир победил Штыркова в поединке по правилам кикбоксинга.