Бастрыкин запросил доклад по инциденту с дракой бойца ММА во Внуково
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по инциденту с дракой с участием бойца ММА Александра Ларкина, сообщается в официальном Telegram-канале СК.
Ранее Mash сообщил, что 26-летний Ларкин подрался с туристом в аэропорту Внуково в Москве.
«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении.
Позже Ларкин подтвердил конфликт, но заявил, что не был его зачинщиком. Кроме того, драку с участием бойца прокомментировали в промоушене RCC, в котором выступает Ларкин.
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Источник: СК РФ
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