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Сегодня, 10:20

Мясников ответил, готов ли он дать реванш Стхански

Алина Савинова
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Боец RCC Валерий Мясников рассказал, за счет чего ему удалось победить Дауда «Стхански» Кельбиханова на турнире RCC Hard.

«Ребята говорят, что сегодня зажглась новая звезда кулачного спорта. Мама и семья верят в меня, но главное, что я сам верю в себя, и готов идти напролом к ярким победам. Это был большой бой и очень большая победа (над «Стхански»). Тем более удалось выиграть в первом раунде. Я еще не осознал всего хайпа от этого результата, но знал, что у меня был серьезный и сильный соперник», — цитирует Мясникова MMA.Metaratings.ru.

Также он оценил вероятность проведения реванша с Кельбихановым.

«Обычно реванши я рассматриваю при равных боях с раздельным решением или чувством недосказанности. Здесь же, я все доказал и сказал. Масштаб бой с «Кратосом» будет больше, и встреча будет более медийной, потому что после этой победой меня захотят везде увидеть», — добавил боец.

18 ноября Мясников победил Кельбиханова нокаутом в первом раунде. Поединок прошел в рамках четвертого турнира лиги кулачных боев RCC Hard в Екатеринбурге.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/myasnikov-rasskazal-gotov-li-on-dat-revansh-stkhanski-307084/
ММА
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