Мясников ответил, готов ли он дать реванш Стхански

Боец RCC Валерий Мясников рассказал, за счет чего ему удалось победить Дауда «Стхански» Кельбиханова на турнире RCC Hard.

«Ребята говорят, что сегодня зажглась новая звезда кулачного спорта. Мама и семья верят в меня, но главное, что я сам верю в себя, и готов идти напролом к ярким победам. Это был большой бой и очень большая победа (над «Стхански»). Тем более удалось выиграть в первом раунде. Я еще не осознал всего хайпа от этого результата, но знал, что у меня был серьезный и сильный соперник», — цитирует Мясникова MMA.Metaratings.ru.

Также он оценил вероятность проведения реванша с Кельбихановым.

«Обычно реванши я рассматриваю при равных боях с раздельным решением или чувством недосказанности. Здесь же, я все доказал и сказал. Масштаб бой с «Кратосом» будет больше, и встреча будет более медийной, потому что после этой победой меня захотят везде увидеть», — добавил боец.

18 ноября Мясников победил Кельбиханова нокаутом в первом раунде. Поединок прошел в рамках четвертого турнира лиги кулачных боев RCC Hard в Екатеринбурге.