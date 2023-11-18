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Сегодня, 21:09

Мясников нокаутировал Стхански на RCC Hard 4

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Валерий Мясников и Дауд Стхански.
Фото Пресс-служба RCC

В Екатеринбурге прошел турнир по кулачным боям RCC Hard 4.

В главном поединке вечера Валерий Мясников нокаутировал Дауда Стхански. В со-главном бою чемпион Top Dog Олег Фомичев единогласным решением судей победил Германа Скобенко.

В других поединках Амир-Арслан Ахмедов нокаутом выиграл у Азамата Мусина, а Данила Чижов раздельным решением судей победил Владимира Чехонадских.

Кроме того, в рамках Гран-при побед добились Вячеслав Бабкин, Артур Свиридов, Марат Исаев, Николай Белозерцев и Дмитрий Савин.

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