Мясников нокаутировал Стхански на RCC Hard 4

В Екатеринбурге прошел турнир по кулачным боям RCC Hard 4.

В главном поединке вечера Валерий Мясников нокаутировал Дауда Стхански. В со-главном бою чемпион Top Dog Олег Фомичев единогласным решением судей победил Германа Скобенко.

В других поединках Амир-Арслан Ахмедов нокаутом выиграл у Азамата Мусина, а Данила Чижов раздельным решением судей победил Владимира Чехонадских.

Кроме того, в рамках Гран-при побед добились Вячеслав Бабкин, Артур Свиридов, Марат Исаев, Николай Белозерцев и Дмитрий Савин.