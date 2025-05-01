Лига RCC MMA вводит чемпионские пояса

Лига смешанных единоборств RCC с 31 мая вводит титул чемпиона организации. Вслед за кулачными боями и кикбоксингом титульные гонки появятся и в ММА.

Первые бои претендентов состоятся в карде турнира RCC 22 в Екатеринбурге, хедлайнерами которого станут Александр Шлеменко и Владислав Белаз.

Введение поясов будет поэтапным. Сначала чемпиона определят в полулегком дивизионе лиги. Первые четыре претендента уже определены: Абдулмалик Мугидинов встретится с Евгением Игнатьевым, Рахим Мидаев — с Александром Осетровым.

Позднее будут объявлены имена других претендентов на титул чемпиона в полулегком весе, а презентация пояса состоится 31 мая на RCC 22.