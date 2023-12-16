Корешков считает, что Шлеменко находится в лучшей форме, чем в прошлом году

Бывший чемпион Bellator Андрей Корешков высказался о победе Александра Шлеменко над Александром Иличем на турнире RCC 17.

«Это именно тот Шлеменко, который должен быть. Если сравнивать его форму сейчас и год назад, это два разных спортсмена. Были обстоятельства, которые мешали ему нормально тренироваться. Сейчас он исправил многие моменты», — цитирует Корешкова «РБ Спорт».

Шлеменко победил Илича на турнире RCC 17 в Екатеринбурге техническим нокаутом в первом раунде. На счету 39-летнего россиянина теперь 63 победы, 15 поражений, одна ничья и один бой был признан несостоявшимся. У 34-летнего Илича 15 побед и 6 поражений в ММА.