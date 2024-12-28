Гаджиев назвал Шлеменко человеком года в российских ММА

Президент Fight Nights Камил Гаджиев в комментарии «СЭ» назвал экс-чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко бойцом уходящего года в российских ММА.

«Честно говоря, Шлеменко как будто бы человек года в российских ММА, — сказал Гаджиев «СЭ». — Дерется, побеждает, качает — просто в повестке. Ну, реально человек года».

В последнем поединке, который состоялся 14 декабря на турнире RCC 21 в Екатеринбурге, Шлеменко раздельным решением судей выиграл у Анатолия Токова.