Экс-чемпион ACA Борисов считает, что Шлеменко может удивить Исмаилова в реванше

Бывший чемпион ACA в легчайшем весе, российский боец Олег Борисов поделился мнением о возможном реванше Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко.

«Шлеменко может удивить. Он дерется и доказывает это своими реваншами. Боец-то он умный. Нужно понимать, в каких кондициях будет сам Исмаилов. У него тоже были травмы и неудачные бои. Будет ли он на пике, в котором был в первом бою? У Шлеменко есть шансы. Если была неожиданность с Анатолием Токовым, почему не быть ей с Исмаиловым? Но фаворитом будет идти Магомед», — цитирует Борисова MMA.Metaratings.ru.