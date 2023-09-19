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Сегодня, 17:37

Фернандо Родригес бросил вызов Минакову и Олейнику

Давид Хачатрян
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36-летний бразильский боец Фернандо Родригес (13-8) заявил, что готов подраться на турнире RCC против российских бойцов Виталия Минакова (22-2) или Алексея Олейника (60-17).

«Я слышал, что в конце года намечается мощный турнир RCC, и я хотел бы бросить вызов вашим легендарным бойцам Виталию Минакову и Алексею Олейнику, которые известны своими выступлениями во всем мире. Последний бой с Хадисом Ибрагимовым прошел неудачно для меня, но я полон сил и желания вернуться за победой в Россию! Мои бои никогда не бывают скучными, я дрался по всему миру и никогда не искал легких путей и буду готов подарить зрителям еще одно крутое противостояние! Николай [Клименко], давайте сделаем это, я и мой менеджмент будем ждать вашего звонка», — сказал бразилец «СЭ».

Родригес проиграл четыре последних поединка. В прошлом бою он уступил Хадису Ибрагимову (14-4) нокаутом в первом раунде. Поединок состоялся 19 мая в лиге Hardcore FC в Алматы, Казахстан.

Алексей Олейник
Виталий Минаков
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